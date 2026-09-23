Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam (5550-7655)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam (5550-7655)
Ноутбук Dell — это идеальный выбор для тех, кто ищет производительное устройство с современными характеристиками и стильным дизайном. Этот ноутбук обладает диагональю экрана 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080, что обеспечивает яркое и четкое изображение. Серый алюминиевый корпус подчеркивает его элегантность и прочность, а вес всего 1,62 кг делает его удобным для переноски. Он оснащен мощным процессором от Intel с 14 ядрами, что позволяет справляться с любыми задачами, от офисной работы до сложных вычислений и многозадачности. Объем оперативной памяти 16 Гб типа DDR4 обеспечивает высокую скорость работы и быструю обработку данных, а SSD-накопитель объемом 512 Гб позволяет хранить все необходимые файлы и ускоряет загрузку системы. Графические задачи здесь также на высоте благодаря наличию 2 Гб видеопамяти. Для удобства пользователей предусмотрена подсветка клавиатуры, что делает использование устройства комфортным в условиях недостаточного освещения. Ноутбук оснащен версией Bluetooth v5.3 для быстрого и стабильного подключения беспроводных устройств. Также он обладает встроенным кард-ридером для удобного переноса данных с карт памяти. В качестве операционной системы используется Linux, что обеспечивает безопасность и гибкость в настройках. Этот ноутбук Dell станет надежным помощником как в рабочей, так и в развлекательной сфере, предлагая идеальный баланс между производительностью, функциональностью и дизайном.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Отзывы о товаре Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam (5550-7655)