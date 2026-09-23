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Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam (5550-7655) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam (5550-7655)

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Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam (5550-7655) - фото 1
Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam (5550-7655) - фото 2
Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam (5550-7655) - фото 3
Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam (5550-7655) - фото 4
Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam (5550-7655) - фото 5
Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam (5550-7655) - фото 6
Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam (5550-7655) - фото 7
Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam (5550-7655) - фото 8
Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam (5550-7655) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Dell Latitude 5550
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam (5550-7655) - фото 1
  • Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam (5550-7655) - фото 2
  • Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam (5550-7655) - фото 3
  • Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam (5550-7655) - фото 4
  • Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam (5550-7655) - фото 5
  • Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam (5550-7655) - фото 6
  • Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam (5550-7655) - фото 7
  • Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam (5550-7655) - фото 8
  • Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam (5550-7655) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
85 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734356
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Характеристики

Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Latitude 5550
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
1355U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
2
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.79

Описание товара Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam (5550-7655)

Ноутбук Dell — это идеальный выбор для тех, кто ищет производительное устройство с современными характеристиками и стильным дизайном. Этот ноутбук обладает диагональю экрана 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080, что обеспечивает яркое и четкое изображение. Серый алюминиевый корпус подчеркивает его элегантность и прочность, а вес всего 1,62 кг делает его удобным для переноски. Он оснащен мощным процессором от Intel с 14 ядрами, что позволяет справляться с любыми задачами, от офисной работы до сложных вычислений и многозадачности. Объем оперативной памяти 16 Гб типа DDR4 обеспечивает высокую скорость работы и быструю обработку данных, а SSD-накопитель объемом 512 Гб позволяет хранить все необходимые файлы и ускоряет загрузку системы. Графические задачи здесь также на высоте благодаря наличию 2 Гб видеопамяти. Для удобства пользователей предусмотрена подсветка клавиатуры, что делает использование устройства комфортным в условиях недостаточного освещения. Ноутбук оснащен версией Bluetooth v5.3 для быстрого и стабильного подключения беспроводных устройств. Также он обладает встроенным кард-ридером для удобного переноса данных с карт памяти. В качестве операционной системы используется Linux, что обеспечивает безопасность и гибкость в настройках. Этот ноутбук Dell станет надежным помощником как в рабочей, так и в развлекательной сфере, предлагая идеальный баланс между производительностью, функциональностью и дизайном.

Отзывы о товаре Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam (5550-7655)




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Характеристики
Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Latitude 5550
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
1355U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
2
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Dell — это идеальный выбор для тех, кто ищет производительное устройство с современными характеристиками и стильным дизайном. Этот ноутбук обладает диагональю экрана 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080, что обеспечивает яркое и четкое изображение. Серый алюминиевый корпус подчеркивает его элегантность и прочность, а вес всего 1,62 кг делает его удобным для переноски. Он оснащен мощным процессором от Intel с 14 ядрами, что позволяет справляться с любыми задачами, от офисной работы до сложных вычислений и многозадачности. Объем оперативной памяти 16 Гб типа DDR4 обеспечивает высокую скорость работы и быструю обработку данных, а SSD-накопитель объемом 512 Гб позволяет хранить все необходимые файлы и ускоряет загрузку системы. Графические задачи здесь также на высоте благодаря наличию 2 Гб видеопамяти. Для удобства пользователей предусмотрена подсветка клавиатуры, что делает использование устройства комфортным в условиях недостаточного освещения. Ноутбук оснащен версией Bluetooth v5.3 для быстрого и стабильного подключения беспроводных устройств. Также он обладает встроенным кард-ридером для удобного переноса данных с карт памяти. В качестве операционной системы используется Linux, что обеспечивает безопасность и гибкость в настройках. Этот ноутбук Dell станет надежным помощником как в рабочей, так и в развлекательной сфере, предлагая идеальный баланс между производительностью, функциональностью и дизайном.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Dell Latitude 5550 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam (5550-7655) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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