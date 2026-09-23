Ноутбук Kvadra Nau LP16 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) 4G без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS122R_CC5A28)

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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Kvadra Nau LP16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
322 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734353
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Ноутбук Kvadra — это стильное и современное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. С экраном диагональю 16 дюймов и разрешением 1920x1200 пикселей, он обеспечивает потрясающую четкость и яркость изображения благодаря IPS-матрице. Экран имеет частоту обновления 60 Гц, что обеспечивает плавное отображение контента.
Этот ноутбук обладает высокой производительностью благодаря процессору от Intel и 16 Гб оперативной памяти типа DDR5. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 512 Гб, обеспечивающий быструю загрузку приложений и операционной системы. Обратите внимание, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет вам выбрать и установить ту, которая подходит именно вам.
Для удобства использования ноутбук оборудован подсветкой клавиатуры, что позволяет комфортно работать даже в условиях низкой освещенности. Наличие встроенного кард-ридера расширяет возможности подключения и облегчает обмен данными.
Kvadra выполнен в элегантном сером цвете с корпусом из пластика, что делает его легким и портативным — вес устройства составляет всего 1,5 кг. Устройство также поддерживает современный стандарт связи Bluetooth версии 5.2, обеспечивая быстрое и стабильное подключение к внешним устройствам.
Этот ноутбук Kvadra является отличным выбором для тех, кто ищет баланс между производительностью, функциональностью и стилем.
Ноутбук Kvadra — это стильное и современное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. С экраном диагональю 16 дюймов и разрешением 1920x1200 пикселей, он обеспечивает потрясающую четкость и яркость изображения благодаря IPS-матрице. Экран имеет частоту обновления 60 Гц, что обеспечивает плавное отображение контента.
Этот ноутбук обладает высокой производительностью благодаря процессору от Intel и 16 Гб оперативной памяти типа DDR5. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 512 Гб, обеспечивающий быструю загрузку приложений и операционной системы. Обратите внимание, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет вам выбрать и установить ту, которая подходит именно вам.
Для удобства использования ноутбук оборудован подсветкой клавиатуры, что позволяет комфортно работать даже в условиях низкой освещенности. Наличие встроенного кард-ридера расширяет возможности подключения и облегчает обмен данными.
Kvadra выполнен в элегантном сером цвете с корпусом из пластика, что делает его легким и портативным — вес устройства составляет всего 1,5 кг. Устройство также поддерживает современный стандарт связи Bluetooth версии 5.2, обеспечивая быстрое и стабильное подключение к внешним устройствам.
Этот ноутбук Kvadra является отличным выбором для тех, кто ищет баланс между производительностью, функциональностью и стилем.
Ноутбук Kvadra Nau LP16 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) 4G без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS122R_CC5A28) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Kvadra Nau LP16 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) 4G без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS122R_CC5A28)