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Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.1" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F1003BRK) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.1" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F1003BRK)

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Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F1003BRK) - фото 1
Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F1003BRK) - фото 2
Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F1003BRK) - фото 3
Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F1003BRK) - фото 4
Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F1003BRK) - фото 5
Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F1003BRK) - фото 6
Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F1003BRK) - фото 7
Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F1003BRK) - фото 8
Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F1003BRK) - фото 9
Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F1003BRK) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Legion 5
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.1
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F1003BRK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F1003BRK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F1003BRK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F1003BRK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F1003BRK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F1003BRK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F1003BRK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F1003BRK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F1003BRK) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F1003BRK) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
168 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734347
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion 5
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.1
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.1" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F1003BRK)

Ноутбук Lenovo — это совершенное сочетание стиля и производительности, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Этот ноутбук оснащен высокопроизводительным процессором AMD и дискретной видеокартой, которая предоставляет 8 Гб видеопамяти для обработки графики и игр на высоком уровне. Благодаря 32 Гб оперативной памяти типа DDR5 и вместительному SSD-накопителю объемом 1024 Гб, вы сможете без труда справляться с многозадачностью и хранить все необходимые данные под рукой. Дисплей с диагональю 15,1 дюйма и разрешением 2560x1600 пикселей в сочетании с матрицей OLED обеспечивает впечатляющее качество изображения и реалистичную цветопередачу для любителей смотреть фильмы или работать с графикой. Для удобства использования в условиях недостаточного освещения устройство оснащено подсветкой клавиатуры. Ноутбук обладает современными возможностями подключения благодаря Bluetooth версии 5.4 и двум портам USB Type-C, что делает его идеальным выбором для профессионалов, которым необходимо оставаться на связи в любом месте. Данный ноутбук весит всего 2 кг, что делает его портативным и удобным для переноса. Работает он без предустановленной операционной системы, предоставляя полный контроль над выбором программного обеспечения. Это устройство станет надежным помощником в повседневной жизни и работе, удовлетворяя высокие требования современных пользователей.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.1" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F1003BRK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion 5
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.1
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo — это совершенное сочетание стиля и производительности, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Этот ноутбук оснащен высокопроизводительным процессором AMD и дискретной видеокартой, которая предоставляет 8 Гб видеопамяти для обработки графики и игр на высоком уровне. Благодаря 32 Гб оперативной памяти типа DDR5 и вместительному SSD-накопителю объемом 1024 Гб, вы сможете без труда справляться с многозадачностью и хранить все необходимые данные под рукой. Дисплей с диагональю 15,1 дюйма и разрешением 2560x1600 пикселей в сочетании с матрицей OLED обеспечивает впечатляющее качество изображения и реалистичную цветопередачу для любителей смотреть фильмы или работать с графикой. Для удобства использования в условиях недостаточного освещения устройство оснащено подсветкой клавиатуры. Ноутбук обладает современными возможностями подключения благодаря Bluetooth версии 5.4 и двум портам USB Type-C, что делает его идеальным выбором для профессионалов, которым необходимо оставаться на связи в любом месте. Данный ноутбук весит всего 2 кг, что делает его портативным и удобным для переноса. Работает он без предустановленной операционной системы, предоставляя полный контроль над выбором программного обеспечения. Это устройство станет надежным помощником в повседневной жизни и работе, удовлетворяя высокие требования современных пользователей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.1" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F1003BRK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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