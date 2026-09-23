Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0338 Ryzen AI 7 350 64Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00BX0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0338 Ryzen AI 7 350 64Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00BX0)
Мощный ноутбук Asus с 8-ядерным процессором AMD и видеокартой AMD Radeon 860M — выбор для настоящих профессионалов. Большой 16-дюймовый экран с высоким разрешением 2560x1600 подарит яркую и чёткую картинку, а крепкий алюминиевый корпус добавляет уверенности в надёжности. 64 Гб оперативной памяти и вместительный SSD на 1024 Гб позволяют работать с тяжёлыми задачами и хранить внушительные объёмы данных. Устройство достаточно лёгкое — 1,87 кг, так что его удобно взять в дорогу. Встроенная подсветка клавиатуры и сканер отпечатка пальца делают работу комфортной и безопасной, а два порта USB Type-C раскрывают возможности для подключения аксессуаров. Ноутбук поставляется без операционной системы, что позволяет настроить его именно под ваши задачи.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, 64 Гб ОЗУ, Серый, AMD Ryzen AI 7, Для программирования, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 136 510 руб.34128 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook 860 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Int...
-
В наличииЦена 136 510 руб.34128 руб. в СплитНоутбук HP UMA Ultra 7 255U 8 16 inch G1i 16" IPS 16Gb/512Gb (C1...
-
В наличииЦена 138 090 руб.34523 руб. в СплитНоутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R9Q9 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SS...
-
В наличииЦена 139 280 руб.34820 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP1795X 14" OLED CORE ...
-
В наличииЦена 142 200 руб.35550 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core ...
-
В наличииЦена 142 360 руб.35590 руб. в СплитLenovo ThinkPad T14 G5 [21ML008NUS] Black 14" {WUXGA Touch Ultra...
-
В наличииЦена 142 460 руб.35615 руб. в СплитНоутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R1E4 Ryzen 7 260 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 146 160 руб.36540 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH108 Core Ultra 7 355 32Gb SS...
-
В наличииЦена 147 090 руб.36773 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Air 13" M5 10C CPU 16GB/512GB SSD Silver E...
-
В наличииЦена 148 530 руб.37133 руб. в СплитНоутбук Asus V16 Special V3607VM-RP142 16" 32GB, 1TB SSD, RTX 50...
-
В наличииЦена 150 120 руб.37530 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad T14 G5 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb I...
-
В наличииЦена 150 340 руб.37585 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1093 Core Ultra 9 285H 32Gb S...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, 64 Гб ОЗУ, Серый, AMD Ryzen AI 7, Для программирования, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0338 Ryzen AI 7 350 64Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00BX0)