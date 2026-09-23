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Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0338 Ryzen AI 7 350 64Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00BX0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0338 Ryzen AI 7 350 64Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00BX0)

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Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0338 Ryzen AI 7 350 64Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00BX0) - фото 1
Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0338 Ryzen AI 7 350 64Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00BX0) - фото 2
Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0338 Ryzen AI 7 350 64Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00BX0) - фото 3
Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0338 Ryzen AI 7 350 64Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00BX0) - фото 4
Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0338 Ryzen AI 7 350 64Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00BX0) - фото 5
Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0338 Ryzen AI 7 350 64Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00BX0) - фото 6
Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0338 Ryzen AI 7 350 64Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00BX0) - фото 7
Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0338 Ryzen AI 7 350 64Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00BX0) - фото 8
Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0338 Ryzen AI 7 350 64Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00BX0) - фото 9
Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0338 Ryzen AI 7 350 64Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00BX0) - фото 10
Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0338 Ryzen AI 7 350 64Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00BX0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Expertbook PM3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0338 Ryzen AI 7 350 64Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00BX0) - фото 1
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0338 Ryzen AI 7 350 64Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00BX0) - фото 2
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0338 Ryzen AI 7 350 64Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00BX0) - фото 3
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0338 Ryzen AI 7 350 64Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00BX0) - фото 4
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0338 Ryzen AI 7 350 64Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00BX0) - фото 5
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0338 Ryzen AI 7 350 64Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00BX0) - фото 6
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0338 Ryzen AI 7 350 64Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00BX0) - фото 7
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0338 Ryzen AI 7 350 64Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00BX0) - фото 8
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0338 Ryzen AI 7 350 64Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00BX0) - фото 9
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0338 Ryzen AI 7 350 64Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00BX0) - фото 10
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0338 Ryzen AI 7 350 64Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00BX0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
143 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734346
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Expertbook PM3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 860M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
1.87

Описание товара Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0338 Ryzen AI 7 350 64Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00BX0)

Мощный ноутбук Asus с 8-ядерным процессором AMD и видеокартой AMD Radeon 860M — выбор для настоящих профессионалов. Большой 16-дюймовый экран с высоким разрешением 2560x1600 подарит яркую и чёткую картинку, а крепкий алюминиевый корпус добавляет уверенности в надёжности. 64 Гб оперативной памяти и вместительный SSD на 1024 Гб позволяют работать с тяжёлыми задачами и хранить внушительные объёмы данных. Устройство достаточно лёгкое — 1,87 кг, так что его удобно взять в дорогу. Встроенная подсветка клавиатуры и сканер отпечатка пальца делают работу комфортной и безопасной, а два порта USB Type-C раскрывают возможности для подключения аксессуаров. Ноутбук поставляется без операционной системы, что позволяет настроить его именно под ваши задачи.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0338 Ryzen AI 7 350 64Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00BX0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Expertbook PM3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 860M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный ноутбук Asus с 8-ядерным процессором AMD и видеокартой AMD Radeon 860M — выбор для настоящих профессионалов. Большой 16-дюймовый экран с высоким разрешением 2560x1600 подарит яркую и чёткую картинку, а крепкий алюминиевый корпус добавляет уверенности в надёжности. 64 Гб оперативной памяти и вместительный SSD на 1024 Гб позволяют работать с тяжёлыми задачами и хранить внушительные объёмы данных. Устройство достаточно лёгкое — 1,87 кг, так что его удобно взять в дорогу. Встроенная подсветка клавиатуры и сканер отпечатка пальца делают работу комфортной и безопасной, а два порта USB Type-C раскрывают возможности для подключения аксессуаров. Ноутбук поставляется без операционной системы, что позволяет настроить его именно под ваши задачи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0338 Ryzen AI 7 350 64Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00BX0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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