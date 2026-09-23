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Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0174X Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00620) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0174X Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00620)

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Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0174X Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00620) - фото 1
Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0174X Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00620) - фото 2
Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0174X Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00620) - фото 3
Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0174X Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00620) - фото 4
Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0174X Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00620) - фото 5
Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0174X Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00620) - фото 6
Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0174X Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00620) - фото 7
Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0174X Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00620) - фото 8
Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0174X Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00620) - фото 9
Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0174X Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00620) - фото 10
Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0174X Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00620) - фото 11
Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0174X Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00620) - фото 12
Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0174X Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00620) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Expertbook PM3
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0174X Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00620) - фото 1
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0174X Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00620) - фото 2
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0174X Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00620) - фото 3
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0174X Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00620) - фото 4
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0174X Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00620) - фото 5
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0174X Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00620) - фото 6
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0174X Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00620) - фото 7
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0174X Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00620) - фото 8
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0174X Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00620) - фото 9
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0174X Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00620) - фото 10
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0174X Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00620) - фото 11
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0174X Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00620) - фото 12
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0174X Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00620) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
95 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734345
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Expertbook PM3
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 860M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
1.87

Описание товара Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0174X Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00620)

Этот ноутбук Asus с диагональю экрана 16 дюймов подарит простор для работы и развлечений, а чёткое разрешение 2560x1600 сделает любое изображение по-настоящему детализированным. Мощная связка процессора AMD и графического контроллера AMD Radeon 860M обеспечит быструю работу даже с ресурсоёмкими задачами. Вес всего 1,87 кг позволит легко брать устройство с собой, несмотря на крупный экран — он остаётся достаточно мобильным. Объём SSD 1024 Гб и 16 Гб оперативной памяти открывают простор для хранения файлов и многозадачности. Алюминиевый корпус выглядит стильно и подчеркнёт вашу серьёзность. Удобная подсветка клавиатуры поможет работать в любое время суток, а сканер отпечатка пальца подарит дополнительное чувство безопасности. Новейший Bluetooth v5.4, аккумулятор Li-Ion и два разъёма USB Type-C расширяют ваши возможности подключения к современным устройствам. Windows 11 Pro уже установлен — всё готово для продуктивной работы и отдыха без лишних хлопот.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0174X Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00620)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Expertbook PM3
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 860M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus с диагональю экрана 16 дюймов подарит простор для работы и развлечений, а чёткое разрешение 2560x1600 сделает любое изображение по-настоящему детализированным. Мощная связка процессора AMD и графического контроллера AMD Radeon 860M обеспечит быструю работу даже с ресурсоёмкими задачами. Вес всего 1,87 кг позволит легко брать устройство с собой, несмотря на крупный экран — он остаётся достаточно мобильным. Объём SSD 1024 Гб и 16 Гб оперативной памяти открывают простор для хранения файлов и многозадачности. Алюминиевый корпус выглядит стильно и подчеркнёт вашу серьёзность. Удобная подсветка клавиатуры поможет работать в любое время суток, а сканер отпечатка пальца подарит дополнительное чувство безопасности. Новейший Bluetooth v5.4, аккумулятор Li-Ion и два разъёма USB Type-C расширяют ваши возможности подключения к современным устройствам. Windows 11 Pro уже установлен — всё готово для продуктивной работы и отдыха без лишних хлопот.
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Отзывы


Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0174X Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0981-M00620) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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