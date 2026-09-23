Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0168 Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005W0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0168 Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005W0)
Ноутбук Asus с диагональю 16 дюймов и тонкой IPS-матрицей порадует чёткой и яркой картинкой с разрешением 2560x1600 — работать, смотреть фильмы или заниматься творческими проектами на таком экране действительно комфортно. Производительность обеспечивает мощный процессор AMD в паре с современной видеокартой Radeon 860M, а 16 Гб быстрой оперативной памяти DDR5 и вместительный SSD на 1024 Гб позволяют не думать о нехватке места и работать с самыми требовательными приложениями. Лёгкий корпус из алюминия — всего 1,87 кг — делает ноутбук отличным вариантом для динамичного ритма жизни, а подсветка клавиатуры способствует удобному набору текста даже в полумраке. Современный Bluetooth 5.4 обеспечивает быструю и стабильную связь с аксессуарами. Функция сканера отпечатка пальца добавляет ещё больше удобства и защищённости. Модель поставляется без предустановленной операционной системы — вы сами выбираете программное обеспечение по своему вкусу.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0168 Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005W0)