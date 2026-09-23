Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0159 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005L0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0159 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005L0)
Ноутбук Asus – идеальное сочетание производительности и стиля, созданное для современной жизни. Этот ноутбук оснащен мощным четырехъядерным процессором от AMD, обеспечивающим быструю и плавную работу для любых задач – от офисной работы до мультимедийных развлечений. Дисплей диагональю 16 дюймов с разрешением 2560x1600 порадует вас четкостью и яркостью изображения, делая просмотр видео и работу с графикой особенно комфортными. Корпус из алюминия не только придаёт устройству современный и стильный вид, но и обеспечивает долговечность и прочность конструкции. Сканер отпечатка пальца повышает уровень безопасности ваших данных, а подсветка клавиатуры позволит работать в любых условиях освещения. Для удобства подключения периферийных устройств предусмотрены два порта USB Type-C, обеспечивающие высокоскоростной обмен данными и возможность подключения широкого спектра устройств. С весом всего 1,87 кг, этот ноутбук легко брать с собой в дорогу, а аккумулятор типа Li-Pol гарантирует долгую и стабильную работу без необходимости частой подзарядки. Благодаря объёму оперативной памяти в 16 Гб и SSD объёмом 512 Гб, устройство обеспечивает быструю загрузку и запуск программ, а также большое пространство для хранения ваших файлов. Поддержка Bluetooth версии 5.4 позволяет подключать беспроводные устройства на большом расстоянии и с минимальной задержкой. Без установленной операционной системы вы получаете свободу выбора, чтобы установить ту ОС, которая лучше всего соответствует вашим потребностям. Ноутбук Asus – это идеальный выбор для тех, кто ценит производительность, надёжность и современный дизайн.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0159 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005L0)