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Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0159 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005L0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0159 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005L0)

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Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0159 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005L0) - фото 1
Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0159 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005L0) - фото 2
Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0159 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005L0) - фото 3
Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0159 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005L0) - фото 4
Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0159 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005L0) - фото 5
Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0159 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005L0) - фото 6
Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0159 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005L0) - фото 7
Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0159 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005L0) - фото 8
Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0159 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005L0) - фото 9
Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0159 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005L0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Expertbook PM3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0159 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005L0) - фото 1
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0159 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005L0) - фото 2
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0159 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005L0) - фото 3
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0159 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005L0) - фото 4
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0159 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005L0) - фото 5
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0159 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005L0) - фото 6
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0159 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005L0) - фото 7
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0159 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005L0) - фото 8
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0159 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005L0) - фото 9
  • Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0159 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005L0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734343
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Expertbook PM3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Модель процессора
330
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 820M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
1.65

Описание товара Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0159 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005L0)

Ноутбук Asus – идеальное сочетание производительности и стиля, созданное для современной жизни. Этот ноутбук оснащен мощным четырехъядерным процессором от AMD, обеспечивающим быструю и плавную работу для любых задач – от офисной работы до мультимедийных развлечений. Дисплей диагональю 16 дюймов с разрешением 2560x1600 порадует вас четкостью и яркостью изображения, делая просмотр видео и работу с графикой особенно комфортными. Корпус из алюминия не только придаёт устройству современный и стильный вид, но и обеспечивает долговечность и прочность конструкции. Сканер отпечатка пальца повышает уровень безопасности ваших данных, а подсветка клавиатуры позволит работать в любых условиях освещения. Для удобства подключения периферийных устройств предусмотрены два порта USB Type-C, обеспечивающие высокоскоростной обмен данными и возможность подключения широкого спектра устройств. С весом всего 1,87 кг, этот ноутбук легко брать с собой в дорогу, а аккумулятор типа Li-Pol гарантирует долгую и стабильную работу без необходимости частой подзарядки. Благодаря объёму оперативной памяти в 16 Гб и SSD объёмом 512 Гб, устройство обеспечивает быструю загрузку и запуск программ, а также большое пространство для хранения ваших файлов. Поддержка Bluetooth версии 5.4 позволяет подключать беспроводные устройства на большом расстоянии и с минимальной задержкой. Без установленной операционной системы вы получаете свободу выбора, чтобы установить ту ОС, которая лучше всего соответствует вашим потребностям. Ноутбук Asus – это идеальный выбор для тех, кто ценит производительность, надёжность и современный дизайн.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0159 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005L0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Expertbook PM3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Модель процессора
330
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 820M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus – идеальное сочетание производительности и стиля, созданное для современной жизни. Этот ноутбук оснащен мощным четырехъядерным процессором от AMD, обеспечивающим быструю и плавную работу для любых задач – от офисной работы до мультимедийных развлечений. Дисплей диагональю 16 дюймов с разрешением 2560x1600 порадует вас четкостью и яркостью изображения, делая просмотр видео и работу с графикой особенно комфортными. Корпус из алюминия не только придаёт устройству современный и стильный вид, но и обеспечивает долговечность и прочность конструкции. Сканер отпечатка пальца повышает уровень безопасности ваших данных, а подсветка клавиатуры позволит работать в любых условиях освещения. Для удобства подключения периферийных устройств предусмотрены два порта USB Type-C, обеспечивающие высокоскоростной обмен данными и возможность подключения широкого спектра устройств. С весом всего 1,87 кг, этот ноутбук легко брать с собой в дорогу, а аккумулятор типа Li-Pol гарантирует долгую и стабильную работу без необходимости частой подзарядки. Благодаря объёму оперативной памяти в 16 Гб и SSD объёмом 512 Гб, устройство обеспечивает быструю загрузку и запуск программ, а также большое пространство для хранения ваших файлов. Поддержка Bluetooth версии 5.4 позволяет подключать беспроводные устройства на большом расстоянии и с минимальной задержкой. Без установленной операционной системы вы получаете свободу выбора, чтобы установить ту ОС, которая лучше всего соответствует вашим потребностям. Ноутбук Asus – это идеальный выбор для тех, кто ценит производительность, надёжность и современный дизайн.
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Отзывы


Ноутбук Asus Expertbook PM3 PM3606CKA-PL0159 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0981-M005L0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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