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Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0300X Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CH0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0300X Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CH0)

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Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0300X Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CH0) - фото 1
Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0300X Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CH0) - фото 2
Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0300X Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CH0) - фото 3
Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0300X Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CH0) - фото 4
Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0300X Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CH0) - фото 5
Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0300X Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CH0) - фото 6
Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0300X Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CH0) - фото 7
Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0300X Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CH0) - фото 8
Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0300X Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CH0) - фото 9
Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0300X Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CH0) - фото 10
Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0300X Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CH0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ExpertBook P5
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0300X Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CH0) - фото 1
  • Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0300X Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CH0) - фото 2
  • Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0300X Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CH0) - фото 3
  • Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0300X Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CH0) - фото 4
  • Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0300X Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CH0) - фото 5
  • Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0300X Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CH0) - фото 6
  • Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0300X Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CH0) - фото 7
  • Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0300X Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CH0) - фото 8
  • Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0300X Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CH0) - фото 9
  • Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0300X Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CH0) - фото 10
  • Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0300X Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14&quot; IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CH0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
81 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734341
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook P5
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
226V
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.3

Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0300X Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CH0)

Ноутбук Asus — это сочетание элегантного дизайна и передовых технологий, которое отлично подойдет как для работы, так и для развлечений. Он оборудован 14-дюймовым экраном с разрешением 2560x1600, что гарантирует четкость и яркость изображения. Корпус выполнен из легкого и прочного алюминия, а общий вес устройства всего 1,27 кг, что делает его идеальным для тех, кто постоянно в движении. Мощность ноутбука обеспечивает процессор от компании Intel, который в паре с 16 Гб оперативной памяти и накопителем SSD объемом 512 Гб обеспечивает плавную и быструю работу в любых приложениях. Операционная система Windows 11 Pro предоставляет доступ ко всем современным функциям и удобствам. Ноутбук также оснащен встроенной видеокартой, которая подходит для выполнения повседневных задач и работы с мультимедийными приложениями. Для безопасного и быстрого доступа к устройству предусмотрен сканер отпечатка пальца. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать даже в условиях недостаточной освещенности, а наличие двух USB Type-C портов обеспечивает удобное подключение периферийных устройств. Версия Bluetooth v5.4 гарантирует быстрое и стабильное соединение с другими устройствами. Это устройство идеально подойдет для требовательных пользователей, которым важны производительность, портативность и стиль.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0300X Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CH0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook P5
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
226V
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus — это сочетание элегантного дизайна и передовых технологий, которое отлично подойдет как для работы, так и для развлечений. Он оборудован 14-дюймовым экраном с разрешением 2560x1600, что гарантирует четкость и яркость изображения. Корпус выполнен из легкого и прочного алюминия, а общий вес устройства всего 1,27 кг, что делает его идеальным для тех, кто постоянно в движении. Мощность ноутбука обеспечивает процессор от компании Intel, который в паре с 16 Гб оперативной памяти и накопителем SSD объемом 512 Гб обеспечивает плавную и быструю работу в любых приложениях. Операционная система Windows 11 Pro предоставляет доступ ко всем современным функциям и удобствам. Ноутбук также оснащен встроенной видеокартой, которая подходит для выполнения повседневных задач и работы с мультимедийными приложениями. Для безопасного и быстрого доступа к устройству предусмотрен сканер отпечатка пальца. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать даже в условиях недостаточной освещенности, а наличие двух USB Type-C портов обеспечивает удобное подключение периферийных устройств. Версия Bluetooth v5.4 гарантирует быстрое и стабильное соединение с другими устройствами. Это устройство идеально подойдет для требовательных пользователей, которым важны производительность, портативность и стиль.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0300X Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CH0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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