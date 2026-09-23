Ноутбук Acer Swift Lite SFL16-51M-54BL Core Ultra 5 115U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3UCD.002)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Swift Lite SFL16-51M-54BL Core Ultra 5 115U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3UCD.002)
**Ноутбук Acer Swift Lite 16 SFL16-51M-54BL** — это стильный и мощный ноутбук, который станет вашим надёжным помощником в работе и отдыхе. **Основные характеристики:** * Процессор Intel Core Ultra 5 115U с 8 ядрами и базовой частотой 1,5 ГГц (в режиме Boost — до 4,2 ГГц) обеспечивает высокую производительность для любых задач. * 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 позволяют работать с несколькими приложениями одновременно без потери производительности. * SSD-накопитель объёмом 512 ГБ типа M.2 гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений. * Матовый экран с диагональю 16 дюймов, разрешением 1920x1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц обеспечивает яркое и чёткое изображение. Тип матрицы — IPS, что гарантирует широкие углы обзора и хорошую цветопередачу. * Интегрированная видеокарта Intel Iris Xe Graphics подходит для работы с графикой и просмотра видео. **Дополнительные особенности:** * Клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком для удобства работы. * Энергоёмкость аккумулятора 54,8 Вт*ч обеспечивает длительное время автономной работы. * Корпус ноутбука выполнен из пластика серебристого цвета, крышка — также серебристая. * Операционная система не установлена, что даёт возможность выбрать и установить нужную вам ОС. Ноутбук Acer Swift Lite 16 — это отличный выбор для тех, кто ищет мощный и стильный ноутбук для работы и развлечений.
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Отзывы о товаре Ноутбук Acer Swift Lite SFL16-51M-54BL Core Ultra 5 115U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3UCD.002)