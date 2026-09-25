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Ноутбук Acer SFL16-51M-785G Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3VCD.002) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer SFL16-51M-785G Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3VCD.002)

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Ноутбук Acer SFL16-51M-785G Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3VCD.002) - фото 1
Ноутбук Acer SFL16-51M-785G Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3VCD.002) - фото 2
Ноутбук Acer SFL16-51M-785G Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3VCD.002) - фото 3
Ноутбук Acer SFL16-51M-785G Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3VCD.002) - фото 4
Ноутбук Acer SFL16-51M-785G Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3VCD.002) - фото 5
Ноутбук Acer SFL16-51M-785G Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3VCD.002) - фото 6
Ноутбук Acer SFL16-51M-785G Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3VCD.002) - фото 7
Ноутбук Acer SFL16-51M-785G Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3VCD.002) - фото 8
Ноутбук Acer SFL16-51M-785G Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3VCD.002) - фото 9
Ноутбук Acer SFL16-51M-785G Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3VCD.002) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Swift Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Acer SFL16-51M-785G Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3VCD.002) - фото 1
  • Ноутбук Acer SFL16-51M-785G Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3VCD.002) - фото 2
  • Ноутбук Acer SFL16-51M-785G Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3VCD.002) - фото 3
  • Ноутбук Acer SFL16-51M-785G Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3VCD.002) - фото 4
  • Ноутбук Acer SFL16-51M-785G Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3VCD.002) - фото 5
  • Ноутбук Acer SFL16-51M-785G Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3VCD.002) - фото 6
  • Ноутбук Acer SFL16-51M-785G Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3VCD.002) - фото 7
  • Ноутбук Acer SFL16-51M-785G Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3VCD.002) - фото 8
  • Ноутбук Acer SFL16-51M-785G Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3VCD.002) - фото 9
  • Ноутбук Acer SFL16-51M-785G Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3VCD.002) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734334
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Swift Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54.8 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.4

Описание товара Ноутбук Acer SFL16-51M-785G Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3VCD.002)

Acer предлагает ноутбук, который сочетает в себе лёгкость и серьёзную мощность. Вес всего 1,19 кг делает устройство удивительно мобильным для диагонали экрана 16 дюймов — его удобно брать с собой на работу, учёбу или в путешествие. Металлический корпус в серебристом цвете выглядит стильно и надёжен в эксплуатации. Экран с разрешением 1920x1200 и матрицей IPS порадует яркой, чёткой картинкой — работать, учиться и смотреть фильмы будет комфортно даже в течение долгого времени. Современный процессор Intel Core Ultra 7 и оперативная память LPDDR5 объёмом 16 Гб обеспечивают быструю работу нескольких программ одновременно, а SSD-диск на целый терабайт позволит хранить внушительную коллекцию файлов, документов и проектов. Версия Bluetooth 5.2 открывает быстрые и стабильные беспроводные соединения для периферии и аксессуаров. Устройство поставляется без операционной системы — вы сами выбираете, что установить, чтобы компьютер максимально подошёл именно под ваши задачи.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer SFL16-51M-785G Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3VCD.002)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Swift Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54.8 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Acer предлагает ноутбук, который сочетает в себе лёгкость и серьёзную мощность. Вес всего 1,19 кг делает устройство удивительно мобильным для диагонали экрана 16 дюймов — его удобно брать с собой на работу, учёбу или в путешествие. Металлический корпус в серебристом цвете выглядит стильно и надёжен в эксплуатации. Экран с разрешением 1920x1200 и матрицей IPS порадует яркой, чёткой картинкой — работать, учиться и смотреть фильмы будет комфортно даже в течение долгого времени. Современный процессор Intel Core Ultra 7 и оперативная память LPDDR5 объёмом 16 Гб обеспечивают быструю работу нескольких программ одновременно, а SSD-диск на целый терабайт позволит хранить внушительную коллекцию файлов, документов и проектов. Версия Bluetooth 5.2 открывает быстрые и стабильные беспроводные соединения для периферии и аксессуаров. Устройство поставляется без операционной системы — вы сами выбираете, что установить, чтобы компьютер максимально подошёл именно под ваши задачи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer SFL16-51M-785G Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3VCD.002) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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