Ноутбук Acer SFL16-51M-785G Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3VCD.002)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer SFL16-51M-785G Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3VCD.002)
Acer предлагает ноутбук, который сочетает в себе лёгкость и серьёзную мощность. Вес всего 1,19 кг делает устройство удивительно мобильным для диагонали экрана 16 дюймов — его удобно брать с собой на работу, учёбу или в путешествие. Металлический корпус в серебристом цвете выглядит стильно и надёжен в эксплуатации. Экран с разрешением 1920x1200 и матрицей IPS порадует яркой, чёткой картинкой — работать, учиться и смотреть фильмы будет комфортно даже в течение долгого времени. Современный процессор Intel Core Ultra 7 и оперативная память LPDDR5 объёмом 16 Гб обеспечивают быструю работу нескольких программ одновременно, а SSD-диск на целый терабайт позволит хранить внушительную коллекцию файлов, документов и проектов. Версия Bluetooth 5.2 открывает быстрые и стабильные беспроводные соединения для периферии и аксессуаров. Устройство поставляется без операционной системы — вы сами выбираете, что установить, чтобы компьютер максимально подошёл именно под ваши задачи.
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Отзывы о товаре Ноутбук Acer SFL16-51M-785G Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam 4810mAh (NX.D3VCD.002)