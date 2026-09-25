Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-539D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAECD.002)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-539D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAECD.002)
**Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-539D — мощь и стиль для геймеров и профессионалов** Ищете ноутбук, который справится с требовательными играми и многозадачностью? Acer Nitro Lite 16 — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и качественный дисплей. **Почему стоит выбрать Acer Nitro Lite 16?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-210H обеспечивает быструю работу и позволяет справляться с многозадачностью без задержек. * **Достаточно оперативной памяти:** 16 ГБ ОЗУ — достаточно для smooth-работы даже с ресурсоёмкими приложениями. * **Быстрая загрузка системы и приложений:** SSD-накопитель на 512 ГБ гарантирует высокую скорость работы и достаточно места для хранения ваших файлов. * **Современная графика:** видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 с 6 ГБ видеопамяти позволит наслаждаться детализированной графикой в играх и при работе с графическими редакторами. * **Яркий и плавный дисплей:** 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 180 Гц подарит вам яркое и чёткое изображение, а также плавность динамичных сцен. * **Стильный дизайн:** чёрный корпус ноутбука подчеркнёт ваш стиль и индивидуальность. С Acer Nitro Lite 16 вы получите надёжного помощника для игр, работы и развлечений. Не упустите шанс обновить свою технику — выберите ноутбук, который отвечает вашим требованиям!
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, Intel Core i5, RTX 4050, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD, С видеокартой nVidia GeForce
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 83 370 руб.20843 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 83 370 руб.20843 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 83 370 руб.20843 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF076 14" OLED Core Ultra 5 32...
-
В наличииЦена 83 370 руб.20843 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 14S AI+ G3MG-010XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD...
-
В наличииЦена 83 790 руб.20948 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3" IPS Core i7 13620H 1...
-
В наличииЦена 83 850 руб.20963 руб. в СплитHP ProBook 450 G10 [85C39EA] Silver 15.6" {FHD Touch i5-1335U/...
-
В наличииЦена 84 010 руб.21003 руб. в СплитНоутбук Asus Expertbook 15.6" P1503CVA-I716512B0D IPSl Core 7 24...
-
В наличииЦена 84 640 руб.21160 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 84 640 руб.21160 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 84 960 руб.21240 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 15 F1MG-1099RU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Inte...
-
В наличииЦена 85 750 руб.21438 руб. в СплитНоутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN044 Graphite Black (90NR0...
-
В наличииЦена 85 750 руб.21438 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU982 17.3" IPS FHD blue (Core ...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, Intel Core i5, RTX 4050, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD, С видеокартой nVidia GeForce
Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-539D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam 4574mAh (NH.DAECD.002)