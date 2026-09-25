Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51DK Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.003)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51DK Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.003)
Ноутбук ACER Aspire7 A715-59G-52C4 - это компактное и лёгкое устройство, которое подойдёт для работы, учёбы и развлечений. Отличный выбор для тех, кто ищет надёжное и функциональное устройство по доступной цене. Ноутбук ACER Aspire7 A715-59G-52C4 - это стильное и производительное устройство, предназначенное для пользователей, которым необходимо надежное решение для работы, учебы и развлечений. С 15.6-дюймовым IPS экраном и разрешением 1920x1080 пикселей, он обеспечивает яркое и четкое изображение, что делает его идеальным для просмотра мультимедийного контента, работы с графикой и выполнения повседневных задач. Современный процессор Оснащенный процессором Intel Core i5 13420H, этот ноутбук предлагает отличную производительность для многозадачности и выполнения различных приложений. 16 ГБ оперативной памяти DDR4 обеспечивают стабильную работу системы и позволяют легко переключаться между несколькими задачами, что особенно удобно для работы с документами, таблицами и медиафайлами. Элегантный и стильный ACER Aspire7 A715-59G-52C4 имеет современный черный дизайн, который придает ему элегантный и стильный вид. Легкий и портативный, этот ноутбук идеально подходит для использования в дороге, учебных заведениях или офисах. Только то что вам нужно Важно отметить, что устройство поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет пользователям установить ту ОС, которая им больше всего подходит. ACER Aspire7 A715-59G-52C4 - это отличный выбор для тех, кто ищет надежное и производительное устройство для повседневных задач и развлечений.
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Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51DK Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.003)