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Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51DK Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.003) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51DK Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.003)

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Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51DK Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.003) - фото 1
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51DK Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.003) - фото 2
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51DK Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.003) - фото 3
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51DK Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.003) - фото 4
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51DK Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.003) - фото 5
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51DK Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.003) - фото 6
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51DK Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.003) - фото 7
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51DK Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.003) - фото 8
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51DK Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.003) - фото 9
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51DK Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.003) - фото 10
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51DK Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.003) - фото 11
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51DK Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.003) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Aspire 7
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51DK Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.003) - фото 1
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51DK Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.003) - фото 2
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51DK Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.003) - фото 3
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51DK Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.003) - фото 4
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51DK Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.003) - фото 5
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51DK Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.003) - фото 6
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51DK Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.003) - фото 7
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51DK Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.003) - фото 8
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51DK Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.003) - фото 9
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51DK Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.003) - фото 10
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51DK Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.003) - фото 11
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51DK Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.003) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
82 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734330
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire 7
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54.8 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х31х7
Вес, кг.
6

Описание товара Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51DK Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.003)

Ноутбук ACER Aspire7 A715-59G-52C4 - это компактное и лёгкое устройство, которое подойдёт для работы, учёбы и развлечений. Отличный выбор для тех, кто ищет надёжное и функциональное устройство по доступной цене. Ноутбук ACER Aspire7 A715-59G-52C4 - это стильное и производительное устройство, предназначенное для пользователей, которым необходимо надежное решение для работы, учебы и развлечений. С 15.6-дюймовым IPS экраном и разрешением 1920x1080 пикселей, он обеспечивает яркое и четкое изображение, что делает его идеальным для просмотра мультимедийного контента, работы с графикой и выполнения повседневных задач. Современный процессор Оснащенный процессором Intel Core i5 13420H, этот ноутбук предлагает отличную производительность для многозадачности и выполнения различных приложений. 16 ГБ оперативной памяти DDR4 обеспечивают стабильную работу системы и позволяют легко переключаться между несколькими задачами, что особенно удобно для работы с документами, таблицами и медиафайлами. Элегантный и стильный ACER Aspire7 A715-59G-52C4 имеет современный черный дизайн, который придает ему элегантный и стильный вид. Легкий и портативный, этот ноутбук идеально подходит для использования в дороге, учебных заведениях или офисах. Только то что вам нужно Важно отметить, что устройство поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет пользователям установить ту ОС, которая им больше всего подходит. ACER Aspire7 A715-59G-52C4 - это отличный выбор для тех, кто ищет надежное и производительное устройство для повседневных задач и развлечений.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51DK Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.003)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire 7
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54.8 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук ACER Aspire7 A715-59G-52C4 - это компактное и лёгкое устройство, которое подойдёт для работы, учёбы и развлечений. Отличный выбор для тех, кто ищет надёжное и функциональное устройство по доступной цене. Ноутбук ACER Aspire7 A715-59G-52C4 - это стильное и производительное устройство, предназначенное для пользователей, которым необходимо надежное решение для работы, учебы и развлечений. С 15.6-дюймовым IPS экраном и разрешением 1920x1080 пикселей, он обеспечивает яркое и четкое изображение, что делает его идеальным для просмотра мультимедийного контента, работы с графикой и выполнения повседневных задач. Современный процессор Оснащенный процессором Intel Core i5 13420H, этот ноутбук предлагает отличную производительность для многозадачности и выполнения различных приложений. 16 ГБ оперативной памяти DDR4 обеспечивают стабильную работу системы и позволяют легко переключаться между несколькими задачами, что особенно удобно для работы с документами, таблицами и медиафайлами. Элегантный и стильный ACER Aspire7 A715-59G-52C4 имеет современный черный дизайн, который придает ему элегантный и стильный вид. Легкий и портативный, этот ноутбук идеально подходит для использования в дороге, учебных заведениях или офисах. Только то что вам нужно Важно отметить, что устройство поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет пользователям установить ту ОС, которая им больше всего подходит. ACER Aspire7 A715-59G-52C4 - это отличный выбор для тех, кто ищет надежное и производительное устройство для повседневных задач и развлечений.
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Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51DK Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.003) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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