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Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5653) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5653)

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Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5653) - фото 1
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5653) - фото 2
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5653) - фото 3
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5653) - фото 4
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5653) - фото 5
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5653) - фото 6
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5653) - фото 7
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5653) - фото 8
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5653) - фото 9
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5653) - фото 10
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5653) - фото 11
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5653) - фото 12
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5653) - фото 13
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5653) - фото 14
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5653) - фото 15
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5653) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Dell Pro 14 Plus
Операционная система
Linux
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5653) - фото 1
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5653) - фото 2
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5653) - фото 3
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5653) - фото 4
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5653) - фото 5
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5653) - фото 6
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5653) - фото 7
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5653) - фото 8
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5653) - фото 9
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5653) - фото 10
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5653) - фото 11
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5653) - фото 12
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5653) - фото 13
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5653) - фото 14
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5653) - фото 15
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5653) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
82 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734326
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Характеристики

Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Pro 14 Plus
Операционная система
Linux
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
235U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5653)

Стильный серый ноутбук Dell совмещает мощь и компактность. Лёгкий корпус и диагональ экрана 14 дюймов делают его идеальным спутником для работы и учёбы. Высокое разрешение 1920x1200 и качественная IPS-матрица обеспечивают сочные цвета и четкое изображение — работать приятно где угодно. Благодаря новейшему процессору Intel Core Ultra 5 с 12 ядрами и частотой 2 ГГц ноутбук легко справляется с любыми нагрузками, а 16 Гб быстрой памяти LPDDR5x гарантируют многозадачность без задержек. SSD на 512 Гб даёт простор для хранения документов, медиа и программ. Для безопасности есть сканер отпечатка пальца, а современный Bluetooth v5.3 позволит подключить беспроводные аксессуары. Ноутбук работает под управлением Linux, что оценят поклонники стабильности и гибкости.

Отзывы о товаре Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5653)




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Характеристики
Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Pro 14 Plus
Операционная система
Linux
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
235U
Развернуть
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный серый ноутбук Dell совмещает мощь и компактность. Лёгкий корпус и диагональ экрана 14 дюймов делают его идеальным спутником для работы и учёбы. Высокое разрешение 1920x1200 и качественная IPS-матрица обеспечивают сочные цвета и четкое изображение — работать приятно где угодно. Благодаря новейшему процессору Intel Core Ultra 5 с 12 ядрами и частотой 2 ГГц ноутбук легко справляется с любыми нагрузками, а 16 Гб быстрой памяти LPDDR5x гарантируют многозадачность без задержек. SSD на 512 Гб даёт простор для хранения документов, медиа и программ. Для безопасности есть сканер отпечатка пальца, а современный Bluetooth v5.3 позволит подключить беспроводные аксессуары. Ноутбук работает под управлением Linux, что оценят поклонники стабильности и гибкости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5653) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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