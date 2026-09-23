Top.Mail.Ru
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100YMPS) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100YMPS)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100YMPS) - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100YMPS) - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100YMPS) - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100YMPS) - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100YMPS) - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100YMPS) - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100YMPS) - фото 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100YMPS) - фото 8
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100YMPS) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100YMPS) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100YMPS) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100YMPS) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100YMPS) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100YMPS) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100YMPS) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100YMPS) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100YMPS) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100YMPS) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734324
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.1

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100YMPS)

Lenovo открывает новые возможности для работы и учёбы: яркий экран 15,3 дюйма с повышенным разрешением 1920x1200 делает любое изображение чётким и насыщенным. Мощный процессор Intel Core i5 и внушительный объём оперативной памяти 16 Гб позволяют легко справляться с многозадачностью и ресурсоёмкими задачами. Для хранения больших объёмов данных — быстрый SSD на 1 Тб. Встроенный кард-ридер обеспечивает моментальный доступ к вашим фото и видео, а подсветка клавиатуры добавляет комфорта при работе в тёмное время суток. Модель поставляется без ОС, что даёт свободу выбрать систему на свой вкус. Этот универсальный ноутбук Lenovo подойдёт для тех, кто ценит производительность и удобство в каждом дне.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100YMPS)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo открывает новые возможности для работы и учёбы: яркий экран 15,3 дюйма с повышенным разрешением 1920x1200 делает любое изображение чётким и насыщенным. Мощный процессор Intel Core i5 и внушительный объём оперативной памяти 16 Гб позволяют легко справляться с многозадачностью и ресурсоёмкими задачами. Для хранения больших объёмов данных — быстрый SSD на 1 Тб. Встроенный кард-ридер обеспечивает моментальный доступ к вашим фото и видео, а подсветка клавиатуры добавляет комфорта при работе в тёмное время суток. Модель поставляется без ОС, что даёт свободу выбрать систему на свой вкус. Этот универсальный ноутбук Lenovo подойдёт для тех, кто ценит производительность и удобство в каждом дне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K100YMPS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...