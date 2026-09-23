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Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142319) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142319)

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Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142319) - фото 1
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142319) - фото 2
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142319) - фото 3
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142319) - фото 4
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142319) - фото 5
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142319) - фото 6
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142319) - фото 7
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142319) - фото 8
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142319) - фото 9
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142319) - фото 10
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142319) - фото 11
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142319) - фото 12
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142319) - фото 13
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142319) - фото 14
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142319) - фото 15
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142319) - фото 16
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142319) - фото 17
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142319) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
IRU Strato
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142319) - фото 1
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142319) - фото 2
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142319) - фото 3
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142319) - фото 4
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142319) - фото 5
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142319) - фото 6
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142319) - фото 7
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142319) - фото 8
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142319) - фото 9
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142319) - фото 10
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142319) - фото 11
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142319) - фото 12
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142319) - фото 13
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142319) - фото 14
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142319) - фото 15
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142319) - фото 16
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142319) - фото 17
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142319) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734320
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Strato
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
12650H
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
62.37 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142319)

Ноутбуки iRU представляют собой идеальное сочетание производительности, стиля и функциональности, удовлетворяющее все потребности современного пользователя. Модель в стильном сером цвете, выполненная из высококачественного металла, легкая и прочная. С диагональю экрана 16 дюймов и разрешением 1920x1200 пикселей, этот ноутбук подарит вам четкое и яркое изображение благодаря использованию IPS-матрицы. Встроенный графический контроллер Intel UHD Graphics обеспечивает достойную работу с графикой, делая устройство подходящим как для работы, так и для мультимедийного досуга. Производительность устройства обеспечивается процессором от Intel в сочетании с 16 Гб оперативной памяти типа DDR4. Это позволяет легко справляться с ресурсоемкими задачами и многозадачностью. Объём SSD в 512 Гб предоставляет достаточно места для хранения всех ваших файлов и быстрой загрузки системы и приложений. Дополняет функциональность ноутбука наличие встроенного кард-ридера и версия Bluetooth v5.2 для стабильного и быстрого беспроводного подключения. Он работает на базе операционной системы Windows 11 Pro, которая предлагает передовые функции и улучшенный интерфейс. С весом всего 1,76 кг, этот ноутбук iRU станет вашим надежным и незаменимым помощником в любой ситуации, обеспечивая мобильность и удобство в использовании.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142319)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Strato
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
12650H
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
62.37 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Россия
Описание
Ноутбуки iRU представляют собой идеальное сочетание производительности, стиля и функциональности, удовлетворяющее все потребности современного пользователя. Модель в стильном сером цвете, выполненная из высококачественного металла, легкая и прочная. С диагональю экрана 16 дюймов и разрешением 1920x1200 пикселей, этот ноутбук подарит вам четкое и яркое изображение благодаря использованию IPS-матрицы. Встроенный графический контроллер Intel UHD Graphics обеспечивает достойную работу с графикой, делая устройство подходящим как для работы, так и для мультимедийного досуга. Производительность устройства обеспечивается процессором от Intel в сочетании с 16 Гб оперативной памяти типа DDR4. Это позволяет легко справляться с ресурсоемкими задачами и многозадачностью. Объём SSD в 512 Гб предоставляет достаточно места для хранения всех ваших файлов и быстрой загрузки системы и приложений. Дополняет функциональность ноутбука наличие встроенного кард-ридера и версия Bluetooth v5.2 для стабильного и быстрого беспроводного подключения. Он работает на базе операционной системы Windows 11 Pro, которая предлагает передовые функции и улучшенный интерфейс. С весом всего 1,76 кг, этот ноутбук iRU станет вашим надежным и незаменимым помощником в любой ситуации, обеспечивая мобильность и удобство в использовании.
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Отзывы


Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142319) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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