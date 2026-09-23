Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142319)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142319)
Ноутбуки iRU представляют собой идеальное сочетание производительности, стиля и функциональности, удовлетворяющее все потребности современного пользователя. Модель в стильном сером цвете, выполненная из высококачественного металла, легкая и прочная. С диагональю экрана 16 дюймов и разрешением 1920x1200 пикселей, этот ноутбук подарит вам четкое и яркое изображение благодаря использованию IPS-матрицы. Встроенный графический контроллер Intel UHD Graphics обеспечивает достойную работу с графикой, делая устройство подходящим как для работы, так и для мультимедийного досуга. Производительность устройства обеспечивается процессором от Intel в сочетании с 16 Гб оперативной памяти типа DDR4. Это позволяет легко справляться с ресурсоемкими задачами и многозадачностью. Объём SSD в 512 Гб предоставляет достаточно места для хранения всех ваших файлов и быстрой загрузки системы и приложений. Дополняет функциональность ноутбука наличие встроенного кард-ридера и версия Bluetooth v5.2 для стабильного и быстрого беспроводного подключения. Он работает на базе операционной системы Windows 11 Pro, которая предлагает передовые функции и улучшенный интерфейс. С весом всего 1,76 кг, этот ноутбук iRU станет вашим надежным и незаменимым помощником в любой ситуации, обеспечивая мобильность и удобство в использовании.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142319)