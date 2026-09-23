Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142318)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142318)
Ноутбук iRU – это современное и стильное устройство, созданное для продуктивной работы и комфортного использования. Оснащённый процессором от компании Intel и графическим контроллером Intel UHD Graphics, этот ноутбук обеспечивает высокую производительность и качественную графику для выполнения повседневных задач и мультимедийных приложений. Ноутбук имеет большой 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200, что гарантирует четкое и насыщенное изображение, идеально подходящее для работы с текстами, просмотра видео и веб-сёрфинга. Прочный металлический корпус не только обеспечивает надежность и долговечность устройства, но и придаёт ему стильный и современный внешний вид. Оттенок серого цвета соответствует последним дизайнерским трендам в области электроники. С весом всего 1,76 кг, iRU легко переносить с собой, а встроенный кард-ридер обеспечивает дополнительное удобство для пользователей, работающих с картами памяти. 16 Гб оперативной памяти типа DDR4 позволяют одновременно запускать множество приложений без потери скорости работы, а SSD-накопитель объемом 512 Гб обеспечивает быстрое чтение и запись данных. Надежная операционная система Windows 11 Pro предлагает интуитивно понятный интерфейс и множество функций для повышения продуктивности. Поддержка Bluetooth версии 5.2 обеспечивает стабильную связь с другими устройствами и аксессуарами, расширяя функциональность ноутбука. Ноутбук iRU – это сочетание мощности, изящества и надежности, идеальное для тех, кто ценит высокое качество и современные технологии в повседневной жизни.
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Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142318)