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Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 NP960 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16" AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP960QHA-KG4IN) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 NP960 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16" AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP960QHA-KG4IN)

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Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 NP960 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP960QHA-KG4IN) - фото 1
Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 NP960 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP960QHA-KG4IN) - фото 2
Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 NP960 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP960QHA-KG4IN) - фото 3
Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 NP960 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP960QHA-KG4IN) - фото 4
Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 NP960 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP960QHA-KG4IN) - фото 5
Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 NP960 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP960QHA-KG4IN) - фото 6
Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 NP960 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP960QHA-KG4IN) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Samsung Galaxy Book 5 Pro 360
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 NP960 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP960QHA-KG4IN) - фото 1
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 NP960 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP960QHA-KG4IN) - фото 2
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 NP960 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP960QHA-KG4IN) - фото 3
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 NP960 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP960QHA-KG4IN) - фото 4
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 NP960 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP960QHA-KG4IN) - фото 5
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 NP960 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP960QHA-KG4IN) - фото 6
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 NP960 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP960QHA-KG4IN) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
176 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734315
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Samsung Galaxy Book 5 Pro 360
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76.1 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.97

Описание товара Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 NP960 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16" AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP960QHA-KG4IN)

Ноутбук Samsung – это современное и мощное устройство, идеально подходящее для работы, учебы и развлечений. Оснащенный 16-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 2880x1800 пикселей на базе OLED-матрицы, он обеспечивает яркие цвета и четкое изображение, что делает его идеальным как для повседневных задач, так и для профессиональной работы с графикой. Ноутбук изготовлен из прочного алюминия, что обеспечивает легкость и надежность конструкции. Вес составляет всего 1,69 кг, что позволяет с легкостью брать его с собой в поездки. Кроме того, его конструкция трансформера добавляет универсальности, позволяя использовать устройство как в режиме ноутбука, так и в режиме планшета для большего удобства. Под капотом ноутбук оснащен мощным процессором Intel с частотой 2,2 ГГц и впечатляющим объемом оперативной памяти в 32 Гб LPDDR5x, что гарантирует быструю работу даже при многозадачности. Твердотельный накопитель SSD объемом 1024 Гб обеспечивает быстрый доступ к данным и надежное хранение больших объемов информации. Технологии безопасности включают в себя сканер отпечатка пальца, что обеспечивает быстрый и безопасный доступ к устройству. Для подключения периферийных устройств предусмотрены встроенный кард-ридер и версия Bluetooth 5.4, что обеспечивает стабильное и быстрое беспроводное соединение. Этот ноутбук Samsung – идеальное решение для тех, кто ценит производительность, дизайн и передовые технологии.

Отзывы о товаре Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 NP960 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16" AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP960QHA-KG4IN)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Samsung Galaxy Book 5 Pro 360
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76.1 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Samsung – это современное и мощное устройство, идеально подходящее для работы, учебы и развлечений. Оснащенный 16-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 2880x1800 пикселей на базе OLED-матрицы, он обеспечивает яркие цвета и четкое изображение, что делает его идеальным как для повседневных задач, так и для профессиональной работы с графикой. Ноутбук изготовлен из прочного алюминия, что обеспечивает легкость и надежность конструкции. Вес составляет всего 1,69 кг, что позволяет с легкостью брать его с собой в поездки. Кроме того, его конструкция трансформера добавляет универсальности, позволяя использовать устройство как в режиме ноутбука, так и в режиме планшета для большего удобства. Под капотом ноутбук оснащен мощным процессором Intel с частотой 2,2 ГГц и впечатляющим объемом оперативной памяти в 32 Гб LPDDR5x, что гарантирует быструю работу даже при многозадачности. Твердотельный накопитель SSD объемом 1024 Гб обеспечивает быстрый доступ к данным и надежное хранение больших объемов информации. Технологии безопасности включают в себя сканер отпечатка пальца, что обеспечивает быстрый и безопасный доступ к устройству. Для подключения периферийных устройств предусмотрены встроенный кард-ридер и версия Bluetooth 5.4, что обеспечивает стабильное и быстрое беспроводное соединение. Этот ноутбук Samsung – идеальное решение для тех, кто ценит производительность, дизайн и передовые технологии.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 NP960 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16" AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP960QHA-KG4IN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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