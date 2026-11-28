Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP940 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14" AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP940XHA-LG2IN)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
159 650 руб.
В наличии
Код товара: 734313
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
159 650 руб.
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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Ноутбуки
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.97
Описание товара Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP940 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14" AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP940XHA-LG2IN)
Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP940 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14" AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP940XHA-LG2IN)
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Бренд
Samsung
Тип товара
Ноутбуки
Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP940 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14" AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP940XHA-LG2IN)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP940 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14" AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP940XHA-LG2IN) - по цене 159650 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP940 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14" AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP940XHA-LG2IN)