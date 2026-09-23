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Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP960 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 16" AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP960XHA-LG1IN) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP960 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 16" AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP960XHA-LG1IN)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
145 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734311
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Ноутбуки
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.97

Описание товара Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP960 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 16" AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP960XHA-LG1IN)

Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP960 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 16" AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP960XHA-LG1IN)

Отзывы о товаре Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP960 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 16" AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP960XHA-LG1IN)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Ноутбуки
Описание
Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP960 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 16" AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP960XHA-LG1IN)
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Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP960 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 16" AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP960XHA-LG1IN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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