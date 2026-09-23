Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP960 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16" AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP960XHA-LG3IN)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
199 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734310
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Ноутбуки
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.97
Описание товара Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP960 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16" AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP960XHA-LG3IN)
Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP960 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16" AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP960XHA-LG3IN)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 194 840 руб.48710 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16" IPS 3K Ul9 285H/3...
-
В наличииЦена 196 190 руб.49048 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Gaming A16 PRO GA6DH Intel Core 7 240H/32Gb (so...
-
В наличииЦена 205 450 руб.51363 руб. в СплитНоутбук Asus ZenBook Duo UX8406CA-QL345X Core Ultra 7 255H 32Gb ...
-
В наличииЦена 212 790 руб.53198 руб. в СплитНоутбук MSI Raider 16 HX AI A2XWHG-814XRU Intel Core Ultra 7 255...
-
В наличииЦена 221 260 руб.55315 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 14" M4 Pro 24/512Gb (MX2H3LL/A) Space ...
-
В наличииЦена 263 270 руб.65818 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Silver (MX2T3)
-
В наличииЦена 304 560 руб.76140 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 16? M5 Pro 18CPU/20GPU 24GB 1TB Silver
-
В наличииЦена 307 810 руб.76953 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro 14 core 48Gb SSD512Gb/20 ...
-
В наличииЦена 361 830 руб.90458 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16" Liquid Retina XDR M5 ...
-
В наличииЦена 361 830 руб.90458 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 16'' M5 Pro 18CPU/20GPU 48GB 1TB Silve...
-
В наличииЦена 386 050 руб.96513 руб. в СплитНоутбук Acer Predator Helios 18 AI PH18-73-98UM Core Ultra 9 275...
Бренд
Samsung
Тип товара
Ноутбуки
Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP960 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16" AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP960XHA-LG3IN)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP960 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16" AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP960XHA-LG3IN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro NP960 Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16" AMOLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP960XHA-LG3IN)