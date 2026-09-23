Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6" AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG3IN)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6" AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG3IN)
Ноутбук Samsung — это высококлассное устройство, идеально подходящее для как рабочих задач, так и мультимедийных развлечений. Он оснащен новейшими технологиями и современным дизайном, что делает его привлекательным выбором для пользователей, ценящих производительность и стиль. Этот ноутбук оснащен 15,6-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1920x1080, который обеспечивает яркие и насыщенные цвета с отличной детализацией. Наличие сенсорного экрана делает взаимодействие с устройством более интуитивным и удобным. Встроенный сканер отпечатка пальца гарантирует высокий уровень безопасности и возможность быстрого доступа к вашему устройству. Под элегантным алюминиевым корпусом скрыт мощный процессор Intel с частотой 2,2 ГГц, который в сочетании с 16 Гб оперативной памяти LPDDR5x обеспечивает быструю и плавную работу даже при многозадачности. Объем SSD равен 1024 Гб, что позволяет хранить большое количество данных, приложений и мультимедиа файлов. Ноутбук поддерживает последнюю версию Bluetooth v5.4, что обеспечивает надежное и быстрое соединение с другими устройствами. При весе всего 1,46 кг его легко брать с собой в поездки или повседневные поездки на работу. Встроенный кард-ридер упрощает процесс передачи данных, а возможность трансформации устройства добавляет ему универсальности, позволяя использовать ноутбук как в классическом формате, так и в режиме планшета. Этот ноутбук Samsung — отличный выбор для тех, кто ищет надежное и производительное устройство для работы и развлечений в современном исполнении.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Отзывы о товаре Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 15.6" AMOLED Touch FHD (1920x1080) Windows 11 Home English grey WiFi BT Cam (NP750QHA-LG3IN)