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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Stealth 16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
347 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734306
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Описание товара Ноутбук MSI Stealth 16 AI+ B3WI-012RU Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 16" OLED QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (9S7-263111-012)
**Ноутбук MSI Stealth 16 AI+ B3WI-012RU — мощь и стиль в каждой детали!**
Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными задачами? MSI Stealth 16 AI+ — идеальный выбор для геймеров и профессионалов.
**Почему стоит выбрать MSI Stealth 16 AI+?**
* **Высокая производительность:** 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 9 386H с частотой до 4,9 ГГц и 32 ГБ оперативной памяти DDR5 (7200 МГц) обеспечивают быструю и плавную работу даже с самыми ресурсоёмкими приложениями.
* **Потрясающая графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080 с 16 ГБ видеопамяти GDDR7 позволяет наслаждаться реалистичной графикой и высоким FPS в играх.
* **Великолепный дисплей:** 16-дюймовый OLED-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 240 Гц подарит вам яркое и чёткое изображение с насыщенными цветами.
* **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ (M.2) обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений.
* **Компактность и стиль:** алюминиевый корпус и вес всего 2,1 кг делают этот ноутбук удобным для переноски, а чёрный цвет придаёт ему элегантный вид.
**Дополнительные преимущества:**
* операционная система Windows 11 Home;
* два порта Thunderbolt для подключения периферийных устройств;
* сетевая карта с интерфейсом RJ-45;
* энергоёмкий аккумулятор (90 Вт·ч).
Не упустите шанс приобрести ноутбук, который станет вашим надёжным помощником в работе и играх!
**Ноутбук MSI Stealth 16 AI+ B3WI-012RU — мощь и стиль в каждой детали!**
Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными задачами? MSI Stealth 16 AI+ — идеальный выбор для геймеров и профессионалов.
**Почему стоит выбрать MSI Stealth 16 AI+?**
* **Высокая производительность:** 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 9 386H с частотой до 4,9 ГГц и 32 ГБ оперативной памяти DDR5 (7200 МГц) обеспечивают быструю и плавную работу даже с самыми ресурсоёмкими приложениями.
* **Потрясающая графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080 с 16 ГБ видеопамяти GDDR7 позволяет наслаждаться реалистичной графикой и высоким FPS в играх.
* **Великолепный дисплей:** 16-дюймовый OLED-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 240 Гц подарит вам яркое и чёткое изображение с насыщенными цветами.
* **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ (M.2) обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений.
* **Компактность и стиль:** алюминиевый корпус и вес всего 2,1 кг делают этот ноутбук удобным для переноски, а чёрный цвет придаёт ему элегантный вид.
**Дополнительные преимущества:**
* операционная система Windows 11 Home;
* два порта Thunderbolt для подключения периферийных устройств;
* сетевая карта с интерфейсом RJ-45;
* энергоёмкий аккумулятор (90 Вт·ч).
Не упустите шанс приобрести ноутбук, который станет вашим надёжным помощником в работе и играх!
Ноутбук MSI Stealth 16 AI+ B3WI-012RU Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 16" OLED QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (9S7-263111-012) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Stealth 16 AI+ B3WI-012RU Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 16" OLED QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (9S7-263111-012)