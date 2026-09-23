Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWFKG-031XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-031)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWFKG-031XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-031)
Чёрный ноутбук MSI с 16-дюймовым IPS-экраном и высоким разрешением 2560x1600 погружает в детали — картинка насыщенная и чёткая. Частота обновления 240 Гц обеспечивает ультраплавное изображение — идеально для динамики и игр. Мощный 8-ядерный процессор AMD Ryzen AI 7 и 32 Гб оперативной памяти DDR5 открывают доступ к многозадачности и ресурсоёмким приложениям. SSD-накопитель гарантирует быструю загрузку системы и файлов. Операционная система DOS позволяет гибко настроить устройство для личных задач или установки нужной ОС. Такой ноутбук MSI создан для тех, кто ценит скорость, производительность и современные визуальные возможности.
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWFKG-031XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-031)