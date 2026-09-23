Top.Mail.Ru
Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWFKG-031XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-031) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWFKG-031XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-031)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWFKG-031XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-031) - фото 1
Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWFKG-031XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-031) - фото 2
Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWFKG-031XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-031) - фото 3
Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWFKG-031XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-031) - фото 4
Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWFKG-031XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-031) - фото 5
Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWFKG-031XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-031) - фото 6
Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWFKG-031XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-031) - фото 7
Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWFKG-031XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-031) - фото 8
Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWFKG-031XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-031) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Pulse A16
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWFKG-031XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-031) - фото 1
  • Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWFKG-031XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-031) - фото 2
  • Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWFKG-031XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-031) - фото 3
  • Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWFKG-031XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-031) - фото 4
  • Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWFKG-031XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-031) - фото 5
  • Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWFKG-031XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-031) - фото 6
  • Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWFKG-031XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-031) - фото 7
  • Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWFKG-031XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-031) - фото 8
  • Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWFKG-031XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-031) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
147 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734305
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Pulse A16
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
4.4

Описание товара Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWFKG-031XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-031)

Чёрный ноутбук MSI с 16-дюймовым IPS-экраном и высоким разрешением 2560x1600 погружает в детали — картинка насыщенная и чёткая. Частота обновления 240 Гц обеспечивает ультраплавное изображение — идеально для динамики и игр. Мощный 8-ядерный процессор AMD Ryzen AI 7 и 32 Гб оперативной памяти DDR5 открывают доступ к многозадачности и ресурсоёмким приложениям. SSD-накопитель гарантирует быструю загрузку системы и файлов. Операционная система DOS позволяет гибко настроить устройство для личных задач или установки нужной ОС. Такой ноутбук MSI создан для тех, кто ценит скорость, производительность и современные визуальные возможности.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWFKG-031XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-031)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Pulse A16
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Чёрный ноутбук MSI с 16-дюймовым IPS-экраном и высоким разрешением 2560x1600 погружает в детали — картинка насыщенная и чёткая. Частота обновления 240 Гц обеспечивает ультраплавное изображение — идеально для динамики и игр. Мощный 8-ядерный процессор AMD Ryzen AI 7 и 32 Гб оперативной памяти DDR5 открывают доступ к многозадачности и ресурсоёмким приложениям. SSD-накопитель гарантирует быструю загрузку системы и файлов. Операционная система DOS позволяет гибко настроить устройство для личных задач или установки нужной ОС. Такой ноутбук MSI создан для тех, кто ценит скорость, производительность и современные визуальные возможности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWFKG-031XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-15PK11-031) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...