Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-041XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-041)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-041XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-041)
Ноутбук MSI — это идеальный выбор для тех, кто ищет мощное устройство для работы и развлечений. Этот ноутбук оснащен современными характеристиками, которые обеспечивают высокую производительность и впечатляющее качество изображения. С большим 17,3-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц, вы сможете насладиться яркими и четкими изображениями. IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу, что особенно важно для дизайнеров и создателей контента. Внутри ноутбука установлен процессор AMD Ryzen 7 с частотой 3,8 ГГц, который обеспечивает быстрое выполнение задач и возможность обработки многозадачных процессов. 16 ГБ оперативной памяти типа DDR5 обеспечивают плавную работу даже в самых ресурсоемких приложениях. Помимо этого, SSD накопитель объемом 1024 ГБ позволяет хранить крупные файлы и обеспечивает мгновенный доступ к данным. Вес устройства составляет 2,5 кг, что делает его достаточно портативным для перемещения. Он также поддерживает версию Bluetooth 5.3, обеспечивая стабильное подключение к другим устройствам. Этот ноутбук поставляется с операционной системой DOS, поэтому пользователи могут установить любую ОС по своему выбору. Лаконичный черный цвет корпуса придает устройству стильный и современный вид, типичный для бренда MSI, который славится своим качеством и надежностью. Этот ноутбук станет надежным помощником как для повседневных задач, так и для требовательных игр и работы с мультимедиа.
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWEKG-041XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-041)