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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP EliteBook x360
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
226 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734301
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Описание товара Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0U5ET)
Компактный и легкий ноутбук HP с экраном на 14 дюймов и весом всего 1,4 кг идеально подойдёт для работы и путешествий – его всегда удобно брать с собой. Прочный алюминиевый корпус добавляет устройству стиля и защищает его от повседневных воздействий. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 с 8 ядрами и 32 Гб оперативной памяти легко справляется с ресурсоёмкими задачами, многозадачностью и современными приложениями. Хранилище SSD на 1024 Гб обеспечивает молниеносную загрузку системы и место для всех ваших файлов.
Сенсорный экран с разрешением 1920x1200 делает работу интуитивной и приятной, а подсветка клавиатуры позволит с комфортом печатать даже в тёмное время суток. Современная версия Bluetooth v5.4 гарантирует быструю и стабильную беспроводную связь с аксессуарами и гаджетами. Ноутбук работает под управлением Windows 11 Pro — для профессиональных задач и максимального комфорта пользователя. Интегрированная видеокарта подойдет для деловых задач и мультимедиа, а ёмкий Li-Pol аккумулятор подарит долгие часы автономной работы.
Компактный и легкий ноутбук HP с экраном на 14 дюймов и весом всего 1,4 кг идеально подойдёт для работы и путешествий – его всегда удобно брать с собой. Прочный алюминиевый корпус добавляет устройству стиля и защищает его от повседневных воздействий. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 с 8 ядрами и 32 Гб оперативной памяти легко справляется с ресурсоёмкими задачами, многозадачностью и современными приложениями. Хранилище SSD на 1024 Гб обеспечивает молниеносную загрузку системы и место для всех ваших файлов.
Сенсорный экран с разрешением 1920x1200 делает работу интуитивной и приятной, а подсветка клавиатуры позволит с комфортом печатать даже в тёмное время суток. Современная версия Bluetooth v5.4 гарантирует быструю и стабильную беспроводную связь с аксессуарами и гаджетами. Ноутбук работает под управлением Windows 11 Pro — для профессиональных задач и максимального комфорта пользователя. Интегрированная видеокарта подойдет для деловых задач и мультимедиа, а ёмкий Li-Pol аккумулятор подарит долгие часы автономной работы.
Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0U5ET) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0U5ET)