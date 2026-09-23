Top.Mail.Ru
Ноутбук HP EliteBook x360 1040 G11 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (A36X9ET) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук HP EliteBook x360 1040 G11 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (A36X9ET)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук HP EliteBook x360 1040 G11 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (A36X9ET) - фото 1
Ноутбук HP EliteBook x360 1040 G11 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (A36X9ET) - фото 2
Ноутбук HP EliteBook x360 1040 G11 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (A36X9ET) - фото 3
Ноутбук HP EliteBook x360 1040 G11 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (A36X9ET) - фото 4
Ноутбук HP EliteBook x360 1040 G11 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (A36X9ET) - фото 5
Ноутбук HP EliteBook x360 1040 G11 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (A36X9ET) - фото 6
Ноутбук HP EliteBook x360 1040 G11 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (A36X9ET) - фото 7
Ноутбук HP EliteBook x360 1040 G11 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (A36X9ET) - фото 8
Ноутбук HP EliteBook x360 1040 G11 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (A36X9ET) - фото 9
Ноутбук HP EliteBook x360 1040 G11 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (A36X9ET) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP EliteBook x360
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP EliteBook x360 1040 G11 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (A36X9ET) - фото 1
  • Ноутбук HP EliteBook x360 1040 G11 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (A36X9ET) - фото 2
  • Ноутбук HP EliteBook x360 1040 G11 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (A36X9ET) - фото 3
  • Ноутбук HP EliteBook x360 1040 G11 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (A36X9ET) - фото 4
  • Ноутбук HP EliteBook x360 1040 G11 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (A36X9ET) - фото 5
  • Ноутбук HP EliteBook x360 1040 G11 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (A36X9ET) - фото 6
  • Ноутбук HP EliteBook x360 1040 G11 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (A36X9ET) - фото 7
  • Ноутбук HP EliteBook x360 1040 G11 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (A36X9ET) - фото 8
  • Ноутбук HP EliteBook x360 1040 G11 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (A36X9ET) - фото 9
  • Ноутбук HP EliteBook x360 1040 G11 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (A36X9ET) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
191 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734300
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook x360
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
155H
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
68 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.35

Описание товара Ноутбук HP EliteBook x360 1040 G11 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (A36X9ET)

Этот ноутбук HP создан для тех, кто хочет максимум возможностей в компактном корпусе. Диагональ экрана 14 дюймов делает его удобным для поездок и работы в любых условиях. Сенсорный экран с ярким разрешением 1920x1200 реагирует на малейшее прикосновение — управление становится интуитивным и быстрым. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 с 16 ядрами легко справляется с многозадачностью, обработкой больших таблиц, сложными презентациями и монтажом видео. Оперативная память 16 Гб гарантирует быструю работу без зависаний, а SSD на 512 Гб обеспечивает моментальный запуск программ и надежное хранение данных. Windows 11 Pro открывает доступ к современным инструментам для бизнеса и творчества. Подсветка клавиатуры позволяет работать даже в темное время суток.

Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook x360 1040 G11 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (A36X9ET)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook x360
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
155H
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
68 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук HP создан для тех, кто хочет максимум возможностей в компактном корпусе. Диагональ экрана 14 дюймов делает его удобным для поездок и работы в любых условиях. Сенсорный экран с ярким разрешением 1920x1200 реагирует на малейшее прикосновение — управление становится интуитивным и быстрым. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 с 16 ядрами легко справляется с многозадачностью, обработкой больших таблиц, сложными презентациями и монтажом видео. Оперативная память 16 Гб гарантирует быструю работу без зависаний, а SSD на 512 Гб обеспечивает моментальный запуск программ и надежное хранение данных. Windows 11 Pro открывает доступ к современным инструментам для бизнеса и творчества. Подсветка клавиатуры позволяет работать даже в темное время суток.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP EliteBook x360 1040 G11 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (A36X9ET) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...