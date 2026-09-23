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Ноутбук HP EliteBook X G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 140V 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0S4AT) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP EliteBook X G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 140V 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0S4AT)

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Ноутбук HP EliteBook X G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0S4AT) - фото 1
Ноутбук HP EliteBook X G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0S4AT) - фото 2
Ноутбук HP EliteBook X G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0S4AT) - фото 3
Ноутбук HP EliteBook X G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0S4AT) - фото 4
Ноутбук HP EliteBook X G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0S4AT) - фото 5
Ноутбук HP EliteBook X G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0S4AT) - фото 6
Ноутбук HP EliteBook X G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0S4AT) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP EliteBook X G1i
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
2048 Гб
  • Ноутбук HP EliteBook X G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0S4AT) - фото 1
  • Ноутбук HP EliteBook X G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0S4AT) - фото 2
  • Ноутбук HP EliteBook X G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0S4AT) - фото 3
  • Ноутбук HP EliteBook X G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0S4AT) - фото 4
  • Ноутбук HP EliteBook X G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0S4AT) - фото 5
  • Ноутбук HP EliteBook X G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0S4AT) - фото 6
  • Ноутбук HP EliteBook X G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0S4AT) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
177 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734299
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
HP EliteBook X G1i
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
62 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.27

Описание товара Ноутбук HP EliteBook X G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 140V 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0S4AT)

Этот ноутбук HP создан для тех, кто ценит скорость и комфорт работы. 8-ядерный процессор Intel обеспечивает мгновенный отклик даже при большой нагрузке, а 32 Гб оперативной памяти позволят работать с несколькими ресурсозатратными задачами одновременно. Объёмный SSD на 2048 Гб гарантирует молниеносную загрузку системы и сохранит все важные файлы без компромиссов. Экран с диагональю 14 дюймов компактен, но не уступает в удобстве: разрешение 1920x1200 и IPS-матрица позволяют видеть детали чётко, под разными углами и с натуральными цветами. На борту уже установлена профессиональная версия Windows 11 Pro — для продвинутых рабочих задач и расширенных возможностей управления. Этот ноутбук станет надёжным спутником в динамичном режиме жизни.

Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook X G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 140V 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0S4AT)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
HP EliteBook X G1i
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
62 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук HP создан для тех, кто ценит скорость и комфорт работы. 8-ядерный процессор Intel обеспечивает мгновенный отклик даже при большой нагрузке, а 32 Гб оперативной памяти позволят работать с несколькими ресурсозатратными задачами одновременно. Объёмный SSD на 2048 Гб гарантирует молниеносную загрузку системы и сохранит все важные файлы без компромиссов. Экран с диагональю 14 дюймов компактен, но не уступает в удобстве: разрешение 1920x1200 и IPS-матрица позволяют видеть детали чётко, под разными углами и с натуральными цветами. На борту уже установлена профессиональная версия Windows 11 Pro — для продвинутых рабочих задач и расширенных возможностей управления. Этот ноутбук станет надёжным спутником в динамичном режиме жизни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP EliteBook X G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 140V 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0S4AT) - этот товар вы можете купить по цене 177510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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