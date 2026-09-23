Ноутбук HP EliteBook X G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 140V 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0S4AT)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP EliteBook X G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 140V 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0S4AT)
Этот ноутбук HP создан для тех, кто ценит скорость и комфорт работы. 8-ядерный процессор Intel обеспечивает мгновенный отклик даже при большой нагрузке, а 32 Гб оперативной памяти позволят работать с несколькими ресурсозатратными задачами одновременно. Объёмный SSD на 2048 Гб гарантирует молниеносную загрузку системы и сохранит все важные файлы без компромиссов. Экран с диагональю 14 дюймов компактен, но не уступает в удобстве: разрешение 1920x1200 и IPS-матрица позволяют видеть детали чётко, под разными углами и с натуральными цветами. На борту уже установлена профессиональная версия Windows 11 Pro — для продвинутых рабочих задач и расширенных возможностей управления. Этот ноутбук станет надёжным спутником в динамичном режиме жизни.
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Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook X G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 140V 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (CW0S4AT)