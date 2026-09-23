Ноутбук HP EliteBook 640 G11 Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (A23E2EA)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP EliteBook 640 G11 Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (A23E2EA)
Ноутбук HP представляет собой стильное и мощное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Выполненный в элегантном серебристом алюминиевом корпусе, этот ноутбук отличается легким весом – всего 1,39 кг, что делает его удобным для переноски и использования в любых условиях. Оснащенный 14-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 и матрицей IPS, ноутбук обеспечивает отличное качество изображения с яркими цветами и широкими углами обзора. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать даже в условиях низкой освещенности. Мощность устройства обеспечивается процессором Intel с 12 ядрами, что гарантирует высокую производительность и поддержку многозадачности. В сочетании с 16 ГБ оперативной памяти типа DDR5, этот ноутбук справится с любыми ресурсозатратными задачами. Для хранения данных предусмотрен быстрый SSD объемом 512 ГБ, обеспечивающий молниеносную загрузку системы и приложений. За безопасность данных отвечает встроенный сканер отпечатка пальца. Устройство поддерживает версию Bluetooth 5.3, обеспечивающую быстрое и стабильное подключение к беспроводным устройствам. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что дает пользователям свободу выбора и возможность установки предпочитаемой ОС. Это идеальное сочетание мощности, стиля и функциональности делает ноутбук HP отличным выбором для современного пользователя.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса, HP
Теги товара: 14 дюймов, Серебристый, Для 3d моделирования, Мощные, Для дизайнера, Для работы, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 640 G11 Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (A23E2EA)