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Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (CW0S3AT) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (CW0S3AT)

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Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (CW0S3AT) - фото 1
Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (CW0S3AT) - фото 2
Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (CW0S3AT) - фото 3
Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (CW0S3AT) - фото 4
Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (CW0S3AT) - фото 5
Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (CW0S3AT) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP ProBook 4 G1iR
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (CW0S3AT) - фото 1
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (CW0S3AT) - фото 2
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (CW0S3AT) - фото 3
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (CW0S3AT) - фото 4
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (CW0S3AT) - фото 5
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (CW0S3AT) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734296
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP ProBook 4 G1iR
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1334U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.65

Описание товара Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (CW0S3AT)

Ноутбук HP представляет собой элегантное и мощное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Его серебристый алюминиевый корпус придаёт устройству стильный и современный вид, одновременно обеспечивая прочность и долговечность. Диагональ экрана 16 дюймов с разрешением 1920x1200 и IPS-матрицей предлагает чёткое и яркое изображение, идеальное для просмотра мультимедиа и выполнения рабочих задач. Графический контроллер Intel Iris Xe Graphics обеспечивает достойный уровень производительности для большинства приложений и лёгких игр. Ноутбук оснащён мощным процессором Intel с 10 ядрами, что гарантирует высокую производительность и мультизадачность. Объём оперативной памяти составляет 16 Гб DDR5, что позволяет легко обрабатывать большие объёмы данных и работать с несколькими приложениями одновременно. Для хранения данных предусмотрен SSD-диск объёмом 512 Гб, обеспечивающий быстрый доступ к файлам и программам. Этот ноутбук также поддерживает новейшую версию Bluetooth 5.3 для быстрого и стабильного подключения к беспроводным устройствам. С двумя портами USB Type-C, вы сможете легко подключать все необходимые периферийные устройства и аксессуары. Весит устройство всего 1,74 кг, что делает его удобным для переноски и использования в любых условиях. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет пользователям самостоятельно выбрать и установить ПО, соответствующее их требованиям. Этот ноутбук HP — идеальный выбор для тех, кто ценит стиль, функциональность и гибкость настройки устройства.

Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (CW0S3AT)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP ProBook 4 G1iR
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
1334U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук HP представляет собой элегантное и мощное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Его серебристый алюминиевый корпус придаёт устройству стильный и современный вид, одновременно обеспечивая прочность и долговечность. Диагональ экрана 16 дюймов с разрешением 1920x1200 и IPS-матрицей предлагает чёткое и яркое изображение, идеальное для просмотра мультимедиа и выполнения рабочих задач. Графический контроллер Intel Iris Xe Graphics обеспечивает достойный уровень производительности для большинства приложений и лёгких игр. Ноутбук оснащён мощным процессором Intel с 10 ядрами, что гарантирует высокую производительность и мультизадачность. Объём оперативной памяти составляет 16 Гб DDR5, что позволяет легко обрабатывать большие объёмы данных и работать с несколькими приложениями одновременно. Для хранения данных предусмотрен SSD-диск объёмом 512 Гб, обеспечивающий быстрый доступ к файлам и программам. Этот ноутбук также поддерживает новейшую версию Bluetooth 5.3 для быстрого и стабильного подключения к беспроводным устройствам. С двумя портами USB Type-C, вы сможете легко подключать все необходимые периферийные устройства и аксессуары. Весит устройство всего 1,74 кг, что делает его удобным для переноски и использования в любых условиях. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет пользователям самостоятельно выбрать и установить ПО, соответствующее их требованиям. Этот ноутбук HP — идеальный выбор для тех, кто ценит стиль, функциональность и гибкость настройки устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (CW0S3AT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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