Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE14LL/A)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE14LL/A)
Apple MacBook Pro A3434 – ноутбук для профессионалов и творческих специалистов. Он подходит для работы с графикой, видео, программированием и другими ресурсоёмкими задачами. Устройство сочетает высокую производительность с экраном и продуманным дизайном. Насколько качественное изображение и удобен ли экран для работы? Экран с диагональю 14.2" использует IPS-матрицу Liquid Retina XDR с разрешением 3024x1964 и плотностью пикселей 254 ppi. Частота обновления достигает 120 Гц, что создаёт плавное отображение анимаций и видео. Яркость до 1600 кд/м? и контраст 1000000:1 дают насыщенные цвета и глубокие тёмные оттенки. Поддержка HDR и технологии True Tone автоматически подстраивают цветовую гамму под окружающее освещение. Глянцевая поверхность экрана улучшает восприятие деталей, а широкий угол обзора 170-178° сохраняет качество изображения при любом положении. Что умеет MacBook Pro в плане производительности и памяти? Процессор Apple M5 с 10 ядрами (4 высокопроизводительных и 6 энергоэффективных) работает на частоте 4 ГГц и справляется с многозадачностью без задержек. Интегрированная графика с 10 ядрами GPU поддерживает трассировку лучей для улучшения визуальных эффектов. Оперативная память объёмом 16 ГБ с пропускной способностью 153 ГБ/с распаяна на плате, что исключает возможность апгрейда. Встроенный SSD на 1024 ГБ быстро загружает программы и хранит большие объёмы данных. Удобно ли использовать и какие интерфейсы доступны? Ноутбук оснащён тремя портами Thunderbolt 4 с поддержкой передачи видео через USB Type-C и скоростью до 120 Гбит/с. Есть HDMI для подключения внешних дисплеев с разрешением до 8K/60 Гц. Встроенный кард-ридер поддерживает карты SDXC. Для беспроводной связи доступны Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax и Bluetooth 5.3. Веб-камера с разрешением 12 Мп записывает видео в 1080p, расположена над экраном. Для звука применены стереодинамики мощностью 6 Вт и три микрофона. Разъём для наушников сохраняет совместимость с проводными гарнитурами. Впишется ли ноутбук в рабочее пространство и насколько комфортен в использовании? Корпус из алюминия в цвете «чёрный космос» сочетает матовую и глянцевую поверхности, создавая сдержанный внешний вид. Подсветка клавиш белого цвета помогает работать в темноте, а клавиатура с русско-английской раскладкой не содержит цифрового блока, что экономит место. Сенсорная панель Force Touch обеспечивает точное позиционирование курсора. Биометрический сканер отпечатка пальца ускоряет вход в систему. Аккумулятор Li-Pol ёмкостью 72.4 Wh даёт до 16 часов активной работы и до 24 часов в режиме ожидания, поддерживает быструю зарядку через USB Power Delivery.
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Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE14LL/A)