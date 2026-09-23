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Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE14LL/A) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE14LL/A)

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Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE14LL/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE14LL/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE14LL/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE14LL/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE14LL/A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE14LL/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE14LL/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE14LL/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE14LL/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE14LL/A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
210 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734292
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
M5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M5 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
3 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
4.2

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE14LL/A)

Apple MacBook Pro A3434 – ноутбук для профессионалов и творческих специалистов. Он подходит для работы с графикой, видео, программированием и другими ресурсоёмкими задачами. Устройство сочетает высокую производительность с экраном и продуманным дизайном. Насколько качественное изображение и удобен ли экран для работы? Экран с диагональю 14.2" использует IPS-матрицу Liquid Retina XDR с разрешением 3024x1964 и плотностью пикселей 254 ppi. Частота обновления достигает 120 Гц, что создаёт плавное отображение анимаций и видео. Яркость до 1600 кд/м? и контраст 1000000:1 дают насыщенные цвета и глубокие тёмные оттенки. Поддержка HDR и технологии True Tone автоматически подстраивают цветовую гамму под окружающее освещение. Глянцевая поверхность экрана улучшает восприятие деталей, а широкий угол обзора 170-178° сохраняет качество изображения при любом положении. Что умеет MacBook Pro в плане производительности и памяти? Процессор Apple M5 с 10 ядрами (4 высокопроизводительных и 6 энергоэффективных) работает на частоте 4 ГГц и справляется с многозадачностью без задержек. Интегрированная графика с 10 ядрами GPU поддерживает трассировку лучей для улучшения визуальных эффектов. Оперативная память объёмом 16 ГБ с пропускной способностью 153 ГБ/с распаяна на плате, что исключает возможность апгрейда. Встроенный SSD на 1024 ГБ быстро загружает программы и хранит большие объёмы данных. Удобно ли использовать и какие интерфейсы доступны? Ноутбук оснащён тремя портами Thunderbolt 4 с поддержкой передачи видео через USB Type-C и скоростью до 120 Гбит/с. Есть HDMI для подключения внешних дисплеев с разрешением до 8K/60 Гц. Встроенный кард-ридер поддерживает карты SDXC. Для беспроводной связи доступны Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax и Bluetooth 5.3. Веб-камера с разрешением 12 Мп записывает видео в 1080p, расположена над экраном. Для звука применены стереодинамики мощностью 6 Вт и три микрофона. Разъём для наушников сохраняет совместимость с проводными гарнитурами. Впишется ли ноутбук в рабочее пространство и насколько комфортен в использовании? Корпус из алюминия в цвете «чёрный космос» сочетает матовую и глянцевую поверхности, создавая сдержанный внешний вид. Подсветка клавиш белого цвета помогает работать в темноте, а клавиатура с русско-английской раскладкой не содержит цифрового блока, что экономит место. Сенсорная панель Force Touch обеспечивает точное позиционирование курсора. Биометрический сканер отпечатка пальца ускоряет вход в систему. Аккумулятор Li-Pol ёмкостью 72.4 Wh даёт до 16 часов активной работы и до 24 часов в режиме ожидания, поддерживает быструю зарядку через USB Power Delivery.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE14LL/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
M5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M5 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
3 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Apple MacBook Pro A3434 – ноутбук для профессионалов и творческих специалистов. Он подходит для работы с графикой, видео, программированием и другими ресурсоёмкими задачами. Устройство сочетает высокую производительность с экраном и продуманным дизайном. Насколько качественное изображение и удобен ли экран для работы? Экран с диагональю 14.2" использует IPS-матрицу Liquid Retina XDR с разрешением 3024x1964 и плотностью пикселей 254 ppi. Частота обновления достигает 120 Гц, что создаёт плавное отображение анимаций и видео. Яркость до 1600 кд/м? и контраст 1000000:1 дают насыщенные цвета и глубокие тёмные оттенки. Поддержка HDR и технологии True Tone автоматически подстраивают цветовую гамму под окружающее освещение. Глянцевая поверхность экрана улучшает восприятие деталей, а широкий угол обзора 170-178° сохраняет качество изображения при любом положении. Что умеет MacBook Pro в плане производительности и памяти? Процессор Apple M5 с 10 ядрами (4 высокопроизводительных и 6 энергоэффективных) работает на частоте 4 ГГц и справляется с многозадачностью без задержек. Интегрированная графика с 10 ядрами GPU поддерживает трассировку лучей для улучшения визуальных эффектов. Оперативная память объёмом 16 ГБ с пропускной способностью 153 ГБ/с распаяна на плате, что исключает возможность апгрейда. Встроенный SSD на 1024 ГБ быстро загружает программы и хранит большие объёмы данных. Удобно ли использовать и какие интерфейсы доступны? Ноутбук оснащён тремя портами Thunderbolt 4 с поддержкой передачи видео через USB Type-C и скоростью до 120 Гбит/с. Есть HDMI для подключения внешних дисплеев с разрешением до 8K/60 Гц. Встроенный кард-ридер поддерживает карты SDXC. Для беспроводной связи доступны Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax и Bluetooth 5.3. Веб-камера с разрешением 12 Мп записывает видео в 1080p, расположена над экраном. Для звука применены стереодинамики мощностью 6 Вт и три микрофона. Разъём для наушников сохраняет совместимость с проводными гарнитурами. Впишется ли ноутбук в рабочее пространство и насколько комфортен в использовании? Корпус из алюминия в цвете «чёрный космос» сочетает матовую и глянцевую поверхности, создавая сдержанный внешний вид. Подсветка клавиш белого цвета помогает работать в темноте, а клавиатура с русско-английской раскладкой не содержит цифрового блока, что экономит место. Сенсорная панель Force Touch обеспечивает точное позиционирование курсора. Биометрический сканер отпечатка пальца ускоряет вход в систему. Аккумулятор Li-Pol ёмкостью 72.4 Wh даёт до 16 часов активной работы и до 24 часов в режиме ожидания, поддерживает быструю зарядку через USB Power Delivery.
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Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE14LL/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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