Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG00KEUS)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG00KEUS)
Lenovo представляет элегантный ноутбук, который сочетает в себе стильный дизайн и высокую производительность. Этот серый ноутбук выполнен из прочного пластика и отличается компактным и легким корпусом весом всего 1,36 кг, что делает его удобным для повседневного использования и путешествий. Эта модель оснащена 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920x1200 пикселей, обеспечивая четкость и яркость изображений. Благодаря частоте обновления экрана 60 Гц, вы получите плавное отображение без задержек, что идеально подходит как для работы, так и для развлечений. Мощный процессор Intel с частотой 2,5 ГГц и 16 Гб оперативной памяти типа DDR5 обеспечивают впечатляющую производительность, позволяя справляться с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. Хранение файлов и данных не станет проблемой благодаря встроенному SSD объемом 512 Гб, который обеспечивает быстрый доступ ко всем вашим документам и программам. Для комфортного набора текста, даже в условиях слабого освещения, предусмотрена подсветка клавиатуры. Также ноутбук поддерживает Bluetooth версии 5.2, что обеспечивает надежное и быстрое беспроводное соединение с различными устройствами. Наличие встроенного кард-ридера добавляет удобство при работе с картами памяти. Этот ноутбук Lenovo — отличный выбор для тех, кто ищет надежное и многофункциональное устройство с современными характеристиками и стильным дизайном.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серый, Intel Core i7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 90 580 руб.22645 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VJB-HX100 Core 5 210H 16Gb SSD5...
-
В наличииЦена 90 980 руб.22745 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook X1704VA-AU1107 17.3" (Intel Core 7 150U, 1...
-
В наличииЦена 90 980 руб.22745 руб. в СплитASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 90NB13X1-M00RF0] 17.3" {FHD IPS/...
-
В наличииЦена 91 770 руб.22943 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 91 770 руб.22943 руб. в СплитНоутбук HP Probook 460 G11 16" IPS Core Ultra 7 155U 16GB/512GB ...
-
В наличииЦена 92 240 руб.23060 руб. в СплитНоутбук MSI Katana 17 B13UCR-1612XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/S...
-
В наличииЦена 92 240 руб.23060 руб. в СплитНоутбук MSI Thin 15 B2RVE-3451XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD512G...
-
В наличииЦена 93 350 руб.23338 руб. в СплитНоутбук MSI Thin 15 B13VE-3200XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb R...
-
В наличииЦена 93 830 руб.23458 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16" IPS 430N 120Hz Ultra...
-
В наличииЦена 94 140 руб.23535 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD267W Snapdragon X X1-26-100 1...
-
В наличииЦена 94 710 руб.23678 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 AHP 2.5K 350nit 120Gz Ryzen7-8745...
-
В наличииЦена 94 780 руб.23695 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серый, Intel Core i7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG00KEUS)