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Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG00KEUS) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG00KEUS)

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Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG00KEUS) - фото 1
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG00KEUS) - фото 2
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG00KEUS) - фото 3
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG00KEUS) - фото 4
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG00KEUS) - фото 5
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG00KEUS) - фото 6
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG00KEUS) - фото 7
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG00KEUS) - фото 8
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG00KEUS) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Thinkbook 14 G8
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG00KEUS) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG00KEUS) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG00KEUS) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG00KEUS) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG00KEUS) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG00KEUS) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG00KEUS) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG00KEUS) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG00KEUS) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
94 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734290
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 14 G8
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG00KEUS)

Lenovo представляет элегантный ноутбук, который сочетает в себе стильный дизайн и высокую производительность. Этот серый ноутбук выполнен из прочного пластика и отличается компактным и легким корпусом весом всего 1,36 кг, что делает его удобным для повседневного использования и путешествий. Эта модель оснащена 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920x1200 пикселей, обеспечивая четкость и яркость изображений. Благодаря частоте обновления экрана 60 Гц, вы получите плавное отображение без задержек, что идеально подходит как для работы, так и для развлечений. Мощный процессор Intel с частотой 2,5 ГГц и 16 Гб оперативной памяти типа DDR5 обеспечивают впечатляющую производительность, позволяя справляться с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. Хранение файлов и данных не станет проблемой благодаря встроенному SSD объемом 512 Гб, который обеспечивает быстрый доступ ко всем вашим документам и программам. Для комфортного набора текста, даже в условиях слабого освещения, предусмотрена подсветка клавиатуры. Также ноутбук поддерживает Bluetooth версии 5.2, что обеспечивает надежное и быстрое беспроводное соединение с различными устройствами. Наличие встроенного кард-ридера добавляет удобство при работе с картами памяти. Этот ноутбук Lenovo — отличный выбор для тех, кто ищет надежное и многофункциональное устройство с современными характеристиками и стильным дизайном.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG00KEUS)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 14 G8
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo представляет элегантный ноутбук, который сочетает в себе стильный дизайн и высокую производительность. Этот серый ноутбук выполнен из прочного пластика и отличается компактным и легким корпусом весом всего 1,36 кг, что делает его удобным для повседневного использования и путешествий. Эта модель оснащена 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920x1200 пикселей, обеспечивая четкость и яркость изображений. Благодаря частоте обновления экрана 60 Гц, вы получите плавное отображение без задержек, что идеально подходит как для работы, так и для развлечений. Мощный процессор Intel с частотой 2,5 ГГц и 16 Гб оперативной памяти типа DDR5 обеспечивают впечатляющую производительность, позволяя справляться с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. Хранение файлов и данных не станет проблемой благодаря встроенному SSD объемом 512 Гб, который обеспечивает быстрый доступ ко всем вашим документам и программам. Для комфортного набора текста, даже в условиях слабого освещения, предусмотрена подсветка клавиатуры. Также ноутбук поддерживает Bluetooth версии 5.2, что обеспечивает надежное и быстрое беспроводное соединение с различными устройствами. Наличие встроенного кард-ридера добавляет удобство при работе с картами памяти. Этот ноутбук Lenovo — отличный выбор для тех, кто ищет надежное и многофункциональное устройство с современными характеристиками и стильным дизайном.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG00KEUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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