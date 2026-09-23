Top.Mail.Ru
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 Core Ultra 7 155U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21KC00A7US) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 Core Ultra 7 155U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21KC00A7US)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 Core Ultra 7 155U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21KC00A7US) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 Core Ultra 7 155U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21KC00A7US) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 Core Ultra 7 155U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21KC00A7US) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 Core Ultra 7 155U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21KC00A7US) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 Core Ultra 7 155U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21KC00A7US) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 Core Ultra 7 155U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21KC00A7US) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 Core Ultra 7 155U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21KC00A7US) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 Core Ultra 7 155U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21KC00A7US) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 Core Ultra 7 155U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21KC00A7US) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 Core Ultra 7 155U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21KC00A7US) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 Core Ultra 7 155U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21KC00A7US) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 Core Ultra 7 155U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21KC00A7US) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 Core Ultra 7 155U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21KC00A7US) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 Core Ultra 7 155U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21KC00A7US) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 Core Ultra 7 155U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21KC00A7US) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 Core Ultra 7 155U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21KC00A7US) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 Core Ultra 7 155U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21KC00A7US) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 Core Ultra 7 155U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21KC00A7US) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
165 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734289
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
57 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 Core Ultra 7 155U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21KC00A7US)

Этот ноутбук Lenovo создан для динамичных и требовательных к производительности пользователей. Его сверхлёгкий вес — всего 1,08 кг — позволяет брать устройство с собой куда угодно, не ощущая лишней тяжести. Эффектная и надёжная конструкция с элементами алюминия и пластика гармонично сочетает стиль и практичность. Большой сенсорный экран с диагональю 14 дюймов и чётким разрешением 1920x1200 дарит комфорт при работе и просмотре контента. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 и внушительные 32 Гб оперативной памяти отлично справятся с любыми задачами — от сложных рабочих проектов до мультитаскинга. Быстрый SSD на 512 Гб обеспечит мгновенный запуск и хранение всего, что важно. Работайте комфортно даже в темноте благодаря подсветке клавиатуры, а встроенный сканер отпечатка пальца сохранит ваши данные под защитой. Современная версия Bluetooth 5.3 добавит удобства при беспроводном подключении устройств. Операционная система Windows 11 Pro обеспечивает высокий уровень безопасности и широкие возможности для работы и творчества.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 Core Ultra 7 155U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21KC00A7US)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
57 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Lenovo создан для динамичных и требовательных к производительности пользователей. Его сверхлёгкий вес — всего 1,08 кг — позволяет брать устройство с собой куда угодно, не ощущая лишней тяжести. Эффектная и надёжная конструкция с элементами алюминия и пластика гармонично сочетает стиль и практичность. Большой сенсорный экран с диагональю 14 дюймов и чётким разрешением 1920x1200 дарит комфорт при работе и просмотре контента. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 и внушительные 32 Гб оперативной памяти отлично справятся с любыми задачами — от сложных рабочих проектов до мультитаскинга. Быстрый SSD на 512 Гб обеспечит мгновенный запуск и хранение всего, что важно. Работайте комфортно даже в темноте благодаря подсветке клавиатуры, а встроенный сканер отпечатка пальца сохранит ваши данные под защитой. Современная версия Bluetooth 5.3 добавит удобства при беспроводном подключении устройств. Операционная система Windows 11 Pro обеспечивает высокий уровень безопасности и широкие возможности для работы и творчества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 Core Ultra 7 155U 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21KC00A7US) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...