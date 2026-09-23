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Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU)

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Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото 1
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото 2
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото 3
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото 4
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото 5
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото 6
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото 7
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото 8
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото 9
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото 10
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото 11
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото 12
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото 13
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото 14
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото 15
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото 16
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото 17
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото 18
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото 19
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото 20
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото 21
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото 22
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Thinkbook 14
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото 6
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  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото 14
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото 15
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото 16
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото 17
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото 18
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото 19
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото 20
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото 21
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото 22
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
94 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734287
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 14
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU)

Ноутбук Lenovo — это идеальное сочетание производительности и эстетики, заключенное в легкий и прочный алюминиевый корпус. Весом всего 1,36 кг, этот портативный компьютер станет надежным спутником в любых условиях. Оснащенный 14-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200, он обеспечивает четкое и яркое изображение, что делает его отличным выбором для работы и развлечений. Под капотом скрывается мощный процессор от Intel и 16 Гб оперативной памяти, которые гарантируют быструю и плавную работу даже самых требовательных приложений. Храните все необходимые данные на вместительном SSD-накопителе объемом 512 Гб, обеспечивающем молниеносную скорость доступа к файлам. Работает ноутбук под управлением новейшей операционной системы Windows 11 Pro, предлагающей интуитивно понятный интерфейс и повышенную безопасность. Для дополнительной защиты и удобства входа предусмотрен сканер отпечатка пальца. Особенности этого устройства включают встроенный кард-ридер и единственный порт USB Type-C, что добавляет удобства и совместимости с современными аксессуарами. Клавиатура с подсветкой позволяет комфортно работать в условиях низкой освещенности. Подключение с другими устройствами возможно благодаря версии Bluetooth 5.3, что обеспечивает стабильное и быстрое соединение. Несмотря на встроенную видеокарту, ноутбук демонстрирует высокую производительность, справляясь с повседневными задачами и обеспечивая качественный опыт работы. Этот ноутбук Lenovo — идеальный выбор для тех, кто ценит стабильность и производительность в сочетании с элегантным дизайном.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 14
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo — это идеальное сочетание производительности и эстетики, заключенное в легкий и прочный алюминиевый корпус. Весом всего 1,36 кг, этот портативный компьютер станет надежным спутником в любых условиях. Оснащенный 14-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200, он обеспечивает четкое и яркое изображение, что делает его отличным выбором для работы и развлечений. Под капотом скрывается мощный процессор от Intel и 16 Гб оперативной памяти, которые гарантируют быструю и плавную работу даже самых требовательных приложений. Храните все необходимые данные на вместительном SSD-накопителе объемом 512 Гб, обеспечивающем молниеносную скорость доступа к файлам. Работает ноутбук под управлением новейшей операционной системы Windows 11 Pro, предлагающей интуитивно понятный интерфейс и повышенную безопасность. Для дополнительной защиты и удобства входа предусмотрен сканер отпечатка пальца. Особенности этого устройства включают встроенный кард-ридер и единственный порт USB Type-C, что добавляет удобства и совместимости с современными аксессуарами. Клавиатура с подсветкой позволяет комфортно работать в условиях низкой освещенности. Подключение с другими устройствами возможно благодаря версии Bluetooth 5.3, что обеспечивает стабильное и быстрое соединение. Несмотря на встроенную видеокарту, ноутбук демонстрирует высокую производительность, справляясь с повседневными задачами и обеспечивая качественный опыт работы. Этот ноутбук Lenovo — идеальный выбор для тех, кто ценит стабильность и производительность в сочетании с элегантным дизайном.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IRL Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SG000MAU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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