Ноутбук HP EliteBook Ultra G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED Touch WUXGA (2880x1800) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (B66W6AT)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP EliteBook Ultra G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED Touch WUXGA (2880x1800) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (B66W6AT)
Этот ноутбук HP создан для тех, кто хочет быть на гребне производительности и мобильности. Лёгкий корпус из алюминия весит всего 1,19 кг — его удобно брать с собой каждый день, в поездки и командировки. Яркий 14-дюймовый сенсорный экран с высоким разрешением 2880x1800 делает работу с графикой и текстом особенно приятной. Мощный процессор Intel с 8 ядрами и внушительные 32 Гб оперативной памяти обеспечивают мгновенный отклик даже при сложных задачах и многозадачности. Ультраскоростной SSD на 1024 Гб вместит большие проекты и файлы, а три порта USB Type-C открывают простор для подключения устройств. Клавиатура с подсветкой удобна для работы в любое время суток, сканер отпечатка пальца защитит ваши данные, а аккумулятор Li-Pol надолго сохранит мобильность. Windows 11 Pro — для тех, кто ценит современные решения и повышенную безопасность. Bluetooth v5.4 позволит быстро подключать наушники и гаджеты без лишних проводов. Универсальный инструмент для работы и творчества, который всегда под рукой.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook Ultra G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED Touch WUXGA (2880x1800) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (B66W6AT)