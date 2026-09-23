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Ноутбук HP EliteBook Ultra G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED Touch WUXGA (2880x1800) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (B66W6AT) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP EliteBook Ultra G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED Touch WUXGA (2880x1800) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (B66W6AT)

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Ноутбук HP EliteBook Ultra G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (2880x1800) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (B66W6AT) - фото 1
Ноутбук HP EliteBook Ultra G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (2880x1800) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (B66W6AT) - фото 2
Ноутбук HP EliteBook Ultra G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (2880x1800) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (B66W6AT) - фото 3
Ноутбук HP EliteBook Ultra G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (2880x1800) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (B66W6AT) - фото 4
Ноутбук HP EliteBook Ultra G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (2880x1800) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (B66W6AT) - фото 5
Ноутбук HP EliteBook Ultra G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (2880x1800) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (B66W6AT) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP EliteBook Ultra G1i
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук HP EliteBook Ultra G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (2880x1800) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (B66W6AT) - фото 1
  • Ноутбук HP EliteBook Ultra G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (2880x1800) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (B66W6AT) - фото 2
  • Ноутбук HP EliteBook Ultra G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (2880x1800) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (B66W6AT) - фото 3
  • Ноутбук HP EliteBook Ultra G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (2880x1800) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (B66W6AT) - фото 4
  • Ноутбук HP EliteBook Ultra G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (2880x1800) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (B66W6AT) - фото 5
  • Ноутбук HP EliteBook Ultra G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (2880x1800) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (B66W6AT) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
198 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734286
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook Ultra G1i
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
64 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук HP EliteBook Ultra G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED Touch WUXGA (2880x1800) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (B66W6AT)

Этот ноутбук HP создан для тех, кто хочет быть на гребне производительности и мобильности. Лёгкий корпус из алюминия весит всего 1,19 кг — его удобно брать с собой каждый день, в поездки и командировки. Яркий 14-дюймовый сенсорный экран с высоким разрешением 2880x1800 делает работу с графикой и текстом особенно приятной. Мощный процессор Intel с 8 ядрами и внушительные 32 Гб оперативной памяти обеспечивают мгновенный отклик даже при сложных задачах и многозадачности. Ультраскоростной SSD на 1024 Гб вместит большие проекты и файлы, а три порта USB Type-C открывают простор для подключения устройств. Клавиатура с подсветкой удобна для работы в любое время суток, сканер отпечатка пальца защитит ваши данные, а аккумулятор Li-Pol надолго сохранит мобильность. Windows 11 Pro — для тех, кто ценит современные решения и повышенную безопасность. Bluetooth v5.4 позволит быстро подключать наушники и гаджеты без лишних проводов. Универсальный инструмент для работы и творчества, который всегда под рукой.

Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook Ultra G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED Touch WUXGA (2880x1800) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (B66W6AT)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook Ultra G1i
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
64 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук HP создан для тех, кто хочет быть на гребне производительности и мобильности. Лёгкий корпус из алюминия весит всего 1,19 кг — его удобно брать с собой каждый день, в поездки и командировки. Яркий 14-дюймовый сенсорный экран с высоким разрешением 2880x1800 делает работу с графикой и текстом особенно приятной. Мощный процессор Intel с 8 ядрами и внушительные 32 Гб оперативной памяти обеспечивают мгновенный отклик даже при сложных задачах и многозадачности. Ультраскоростной SSD на 1024 Гб вместит большие проекты и файлы, а три порта USB Type-C открывают простор для подключения устройств. Клавиатура с подсветкой удобна для работы в любое время суток, сканер отпечатка пальца защитит ваши данные, а аккумулятор Li-Pol надолго сохранит мобильность. Windows 11 Pro — для тех, кто ценит современные решения и повышенную безопасность. Bluetooth v5.4 позволит быстро подключать наушники и гаджеты без лишних проводов. Универсальный инструмент для работы и творчества, который всегда под рукой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP EliteBook Ultra G1i Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED Touch WUXGA (2880x1800) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (B66W6AT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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