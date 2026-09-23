Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0073PS)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0073PS)
Ноутбук Lenovo - это мощное и стильное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. С диагональю экрана 15,6 дюймов и разрешением 1920x1080, он обеспечивает потрясающее качество изображения, делая просмотр фильмов или работу с графикой удовольствием. Выполненный из пластика, ноутбук отличается современным дизайном и сравнительно лёгким весом в 2,38 кг, что делает его удобным для переноски. В сердце устройства находится мощный процессор от Intel, который в сочетании с 16 Гб оперативной памяти обеспечивает высокую производительность и быструю реакцию на любые задачи. Ноутбук оснащён дискретной видеокартой с 6 Гб видеопамяти, что делает его идеальным выбором для игр и работы с графически интенсивными приложениями. Для хранения данных предусмотрен SSD на 512 Гб, обеспечивающий быструю загрузку системы и программ. Несмотря на отсутствие предустановленной операционной системы, вы можете выбрать наиболее подходящую для своих нужд. Одной из приятных особенностей является наличие подсветки клавиатуры, что делает работу в тёмное время суток более комфортной. Среди интерфейсов стоит отметить наличие одного порта USB Type-C, обеспечивающего современное подключение и быстрое взаимодействие с периферийными устройствами. Версия Bluetooth 5.2 позволяет подключать беспроводные аксессуары с высокой скоростью и стабильностью связи. Ноутбук Lenovo - это отличное сочетание мощности и функциональности, подходящее для самых разнообразных типов пользователей, ищущих надежный и производительный инструмент для повседневных задач.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0073PS)