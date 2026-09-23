Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0072PS)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0072PS)
Ноутбук Lenovo — идеальное решение для тех, кто ищет надежное устройство с современными характеристиками для работы и развлечений. Благодаря диагонали экрана 15,6 дюймов и разрешению 1920x1080, этот ноутбук обеспечивает четкое и яркое изображение, что делает его отличным выбором для просмотра мультимедиа и работы с графикой. Данный ноутбук оснащен 16 Гб оперативной памяти, что позволяет эффективно работать в многозадачном режиме и запускать ресурсоемкие приложения без задержек. Объем SSD на 512 Гб обеспечивает высокую скорость загрузки данных и достаточное пространство для хранения ваших файлов и программ. Производительность устройства поддерживается процессором от Intel, а наличие дискретной видеокарты с 6 Гб видеопамяти позволяет комфортно работать с графическими приложениями и играть в современные игры. Ноутбук имеет прочный пластиковый корпус, а его вес составляет 2,38 кг, что делает его достаточно портативным для повседневного использования. Клавиатура с подсветкой обеспечивает комфортное использование устройства в темное время суток. Для подключения внешних устройств предусмотрен USB Type-C порт, а также современная версия Bluetooth 5.2, что гарантирует быстрый и стабильный интерфейс связи с другими девайсами. Отличительной особенностью является наличие Li-Pol аккумулятора, который обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Данный ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что даёт пользователю возможность самостоятельно выбрать нужное программное обеспечение по своему усмотрению. Ноутбук Lenovo представляет собой сбалансированное сочетание мощности, функциональности и современного дизайна, делая его универсальным решением для самых разнообразных задач.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, Intel Core i7, RTX 3050, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD, С видеокартой nVidia GeForce
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 82 120 руб.20530 руб. в СплитНоутбук Asus Expertbook 15.6" P1503CVA-I716512B0D IPSl Core 7 24...
-
В наличииЦена 82 120 руб.20530 руб. в СплитASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6" {FHD IP...
-
В наличииЦена 82 930 руб.20733 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 82 930 руб.20733 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 83 070 руб.20768 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 83 070 руб.20768 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 83 790 руб.20948 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3" IPS Core i7 13620H 1...
-
В наличииЦена 83 860 руб.20965 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 84 510 руб.21128 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 84 650 руб.21163 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU982 17.3" IPS FHD blue (Core ...
-
В наличииЦена 84 650 руб.21163 руб. в СплитНоутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCQ-HN031 AMD Ryzen 7 170/16Gb ...
-
В наличииЦена 84 650 руб.21163 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 15 F1MG-1099RU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Inte...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, Intel Core i7, RTX 3050, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD, С видеокартой nVidia GeForce
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0072PS)