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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YPPS) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YPPS)

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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YPPS) - фото 1
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YPPS) - фото 2
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YPPS) - фото 3
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YPPS) - фото 4
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YPPS) - фото 5
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YPPS) - фото 6
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YPPS) - фото 7
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YPPS) - фото 8
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YPPS) - фото 9
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YPPS) - фото 10
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YPPS) - фото 11
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YPPS) - фото 12
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YPPS) - фото 13
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YPPS) - фото 14
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YPPS) - фото 15
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YPPS) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YPPS) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YPPS) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YPPS) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YPPS) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YPPS) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YPPS) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YPPS) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YPPS) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YPPS) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YPPS) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YPPS) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YPPS) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YPPS) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YPPS) - фото 14
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YPPS) - фото 15
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YPPS) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
110 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734276
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13700HX
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х34х8
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YPPS)

Lenovo предлагает мощный и современный ноутбук с 15,6-дюймовым экраном Full HD — идеально подходит для учёбы, работы и развлечений. Яркая подсветка клавиатуры добавит комфорта, позволяя работать даже вечером. Благодаря 16 Гб оперативной памяти и дискретной видеокарте с 8 Гб видеопамяти ноутбук справится с многозадачностью, графические задачи и даже современные игры ему по плечу. SSD на 512 Гб обеспечит стремительную загрузку программ и быструю работу системы, а процессор Intel отвечает за стабильную производительность. Ноутбук весит 2,4 кг — прочный, но не тяжёлый, с ним будет удобно как дома, так и в поездках. Благодаря поддержке Bluetooth 5.2 легко подключать современные устройства, а порт USB Type-C добавляет универсальности для подключения аксессуаров. Модель поставляется без операционной системы — можно настроить всё под себя.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YPPS)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13700HX
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo предлагает мощный и современный ноутбук с 15,6-дюймовым экраном Full HD — идеально подходит для учёбы, работы и развлечений. Яркая подсветка клавиатуры добавит комфорта, позволяя работать даже вечером. Благодаря 16 Гб оперативной памяти и дискретной видеокарте с 8 Гб видеопамяти ноутбук справится с многозадачностью, графические задачи и даже современные игры ему по плечу. SSD на 512 Гб обеспечит стремительную загрузку программ и быструю работу системы, а процессор Intel отвечает за стабильную производительность. Ноутбук весит 2,4 кг — прочный, но не тяжёлый, с ним будет удобно как дома, так и в поездках. Благодаря поддержке Bluetooth 5.2 легко подключать современные устройства, а порт USB Type-C добавляет универсальности для подключения аксессуаров. Модель поставляется без операционной системы — можно настроить всё под себя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YPPS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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