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Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV048 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M005K0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV048 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M005K0)

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Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV048 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M005K0) - фото 1
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV048 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M005K0) - фото 2
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV048 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M005K0) - фото 3
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV048 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M005K0) - фото 4
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV048 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M005K0) - фото 5
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV048 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M005K0) - фото 6
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV048 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M005K0) - фото 7
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV048 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M005K0) - фото 8
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV048 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M005K0) - фото 9
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV048 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M005K0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus TUF Gaming F16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV048 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M005K0) - фото 1
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV048 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M005K0) - фото 2
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV048 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M005K0) - фото 3
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV048 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M005K0) - фото 4
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV048 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M005K0) - фото 5
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV048 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M005K0) - фото 6
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV048 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M005K0) - фото 7
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV048 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M005K0) - фото 8
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV048 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M005K0) - фото 9
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV048 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M005K0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
170 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734272
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming F16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
4.2

Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV048 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M005K0)

Ноутбук Asus представляет собой высокопроизводительное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Продукт имеет современный и стильный дизайн с корпусом из алюминия, обеспечивающим легкость и долговечность. Основные технические характеристики включают диагональ экрана 16 дюймов с разрешением 1920x1200, что обеспечивает четкое и яркое изображение. IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу, делая работу с графическими приложениями и просмотр мультимедиа комфортными. Производительность ноутбука обеспечивается мощным процессором от Intel и 32 Гб оперативной памяти типа DDR5, что позволяет справляться с многозадачностью и требовательными приложениями. Объем SSD, равный 1024 Гб, предоставляет достаточно места для хранения файлов и быстрого доступа к данным. Для подключения периферийных устройств ноутбук оснащен двумя портами USB Type-C, поддерживающими современную периферию и высокоскоростную передачу данных. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать в условиях низкой освещенности. Ноутбук Asus оснащен дискретной видеокартой, что делает его оптимальным выбором для пользователей, которым необходимы высокие графические возможности, будь то для игр или профессиональной работы в графических редакторах. Поддержка Bluetooth версии 5.4 обеспечивает быстрое и стабильное соединение с беспроводными устройствами, такими как наушники, мыши и клавиатуры. Вес устройства составляет 2,2 кг, что делает его достаточно мобильным для переноски. Этот ноутбук предоставляется без предустановленной операционной системы, что дает вам свободу выбора и возможность установки именно той ОС, которая вам необходима для работы.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV048 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M005K0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming F16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus представляет собой высокопроизводительное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Продукт имеет современный и стильный дизайн с корпусом из алюминия, обеспечивающим легкость и долговечность. Основные технические характеристики включают диагональ экрана 16 дюймов с разрешением 1920x1200, что обеспечивает четкое и яркое изображение. IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу, делая работу с графическими приложениями и просмотр мультимедиа комфортными. Производительность ноутбука обеспечивается мощным процессором от Intel и 32 Гб оперативной памяти типа DDR5, что позволяет справляться с многозадачностью и требовательными приложениями. Объем SSD, равный 1024 Гб, предоставляет достаточно места для хранения файлов и быстрого доступа к данным. Для подключения периферийных устройств ноутбук оснащен двумя портами USB Type-C, поддерживающими современную периферию и высокоскоростную передачу данных. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать в условиях низкой освещенности. Ноутбук Asus оснащен дискретной видеокартой, что делает его оптимальным выбором для пользователей, которым необходимы высокие графические возможности, будь то для игр или профессиональной работы в графических редакторах. Поддержка Bluetooth версии 5.4 обеспечивает быстрое и стабильное соединение с беспроводными устройствами, такими как наушники, мыши и клавиатуры. Вес устройства составляет 2,2 кг, что делает его достаточно мобильным для переноски. Этот ноутбук предоставляется без предустановленной операционной системы, что дает вам свободу выбора и возможность установки именно той ОС, которая вам необходима для работы.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV048 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M005K0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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