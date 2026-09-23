Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUQ-HX040 Ryzen 7 170 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QH5-M00240)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUQ-HX040 Ryzen 7 170 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QH5-M00240)
Этот ноутбук Asus создан для тех, кто любит простор: огромная диагональ 17,3 дюйма и чёткое разрешение 1920x1080 на современной IPS-матрице делают любые задачи и развлечения комфортными для глаз. Под капотом — 16 Гб оперативной памяти и быстрый SSD на 1024 Гб: хватит и для тяжёлых программ, и для вместительной медиатеки. Дискретная видеокарта от AMD справится с графикой на отлично, а благодаря клавиатуре с подсветкой работать удобно даже ночью. Устройство выполнено в стильном сером цвете и прочном алюминиевом корпусе, при этом весит лишь 2,6 кг — солидные возможности и мобильность в одном устройстве. Bluetooth версии 5.3 и современный порт USB Type-C открывают комфорт для передачи данных и аксессуаров. Отличный выбор для тех, кто ищет большую диагональ и современные характеристики в одном флаконе.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUQ-HX040 Ryzen 7 170 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QH5-M00240)