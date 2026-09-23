Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57BB Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.U1PAA.004)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57BB Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.U1PAA.004)
**Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57BB — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными играми? Acer Nitro V 15 — ваш идеальный выбор! **Почему стоит выбрать Acer Nitro V 15?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-13420H с 8 ядрами и частотой до 4,6 ГГц обеспечит высокую производительность в играх и при многозадачности. * **Современная графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 (8 ГБ GDDR7) подарит вам потрясающую графику и плавную анимацию. * **Быстрый доступ к данным:** SSD-накопитель на 512 ГБ (M.2) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Чёткий и яркий экран:** 15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 165 Гц позволит насладиться каждым кадром. Матовая поверхность экрана уменьшит блики и отражения. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5200 МГц обеспечат быструю работу даже с ресурсоёмкими приложениями. * **Удобство и функциональность:** клавиатура с цифровым блоком и русской раскладкой сделает работу с ноутбуком максимально комфортной. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и стильный корпус из пластика чёрного цвета; * один порт Thunderbolt для подключения периферийных устройств; * сетевой интерфейс RJ-45 для проводного подключения к сети; * предустановленная операционная система Windows 11 Home. Вес ноутбука всего 2,1 кг — его удобно брать с собой в поездки и на встречи с друзьями. С Acer Nitro V 15 ваши игры выйдут на новый уровень!
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57BB Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.U1PAA.004)