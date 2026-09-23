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Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57BB Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.U1PAA.004) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57BB Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.U1PAA.004)

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Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57BB Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.U1PAA.004) - фото 1
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57BB Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.U1PAA.004) - фото 2
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57BB Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.U1PAA.004) - фото 3
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57BB Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.U1PAA.004) - фото 4
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57BB Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.U1PAA.004) - фото 5
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57BB Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.U1PAA.004) - фото 6
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57BB Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.U1PAA.004) - фото 7
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57BB Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.U1PAA.004) - фото 8
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57BB Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.U1PAA.004) - фото 9
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57BB Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.U1PAA.004) - фото 10
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57BB Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.U1PAA.004) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
ACER Nitro V 15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57BB Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.U1PAA.004) - фото 1
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57BB Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.U1PAA.004) - фото 2
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57BB Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.U1PAA.004) - фото 3
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57BB Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.U1PAA.004) - фото 4
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57BB Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.U1PAA.004) - фото 5
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57BB Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.U1PAA.004) - фото 6
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57BB Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.U1PAA.004) - фото 7
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57BB Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.U1PAA.004) - фото 8
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57BB Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.U1PAA.004) - фото 9
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57BB Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.U1PAA.004) - фото 10
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57BB Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.U1PAA.004) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
91 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734268
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ACER Nitro V 15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х6х1
Вес, кг.
2.1

Описание товара Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57BB Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.U1PAA.004)

**Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57BB — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными играми? Acer Nitro V 15 — ваш идеальный выбор! **Почему стоит выбрать Acer Nitro V 15?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-13420H с 8 ядрами и частотой до 4,6 ГГц обеспечит высокую производительность в играх и при многозадачности. * **Современная графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 (8 ГБ GDDR7) подарит вам потрясающую графику и плавную анимацию. * **Быстрый доступ к данным:** SSD-накопитель на 512 ГБ (M.2) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Чёткий и яркий экран:** 15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 165 Гц позволит насладиться каждым кадром. Матовая поверхность экрана уменьшит блики и отражения. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5200 МГц обеспечат быструю работу даже с ресурсоёмкими приложениями. * **Удобство и функциональность:** клавиатура с цифровым блоком и русской раскладкой сделает работу с ноутбуком максимально комфортной. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и стильный корпус из пластика чёрного цвета; * один порт Thunderbolt для подключения периферийных устройств; * сетевой интерфейс RJ-45 для проводного подключения к сети; * предустановленная операционная система Windows 11 Home. Вес ноутбука всего 2,1 кг — его удобно брать с собой в поездки и на встречи с друзьями. С Acer Nitro V 15 ваши игры выйдут на новый уровень!

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57BB Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.U1PAA.004)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ACER Nitro V 15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57BB — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными играми? Acer Nitro V 15 — ваш идеальный выбор! **Почему стоит выбрать Acer Nitro V 15?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-13420H с 8 ядрами и частотой до 4,6 ГГц обеспечит высокую производительность в играх и при многозадачности. * **Современная графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 (8 ГБ GDDR7) подарит вам потрясающую графику и плавную анимацию. * **Быстрый доступ к данным:** SSD-накопитель на 512 ГБ (M.2) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Чёткий и яркий экран:** 15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 165 Гц позволит насладиться каждым кадром. Матовая поверхность экрана уменьшит блики и отражения. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5200 МГц обеспечат быструю работу даже с ресурсоёмкими приложениями. * **Удобство и функциональность:** клавиатура с цифровым блоком и русской раскладкой сделает работу с ноутбуком максимально комфортной. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и стильный корпус из пластика чёрного цвета; * один порт Thunderbolt для подключения периферийных устройств; * сетевой интерфейс RJ-45 для проводного подключения к сети; * предустановленная операционная система Windows 11 Home. Вес ноутбука всего 2,1 кг — его удобно брать с собой в поездки и на встречи с друзьями. С Acer Nitro V 15 ваши игры выйдут на новый уровень!
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Отзывы


Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57BB Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.U1PAA.004) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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