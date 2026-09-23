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Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5657) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5657)

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Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5657) - фото 1
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5657) - фото 2
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5657) - фото 3
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5657) - фото 4
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5657) - фото 5
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5657) - фото 6
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5657) - фото 7
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5657) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Dell Pro 14 Plus
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5657) - фото 1
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5657) - фото 2
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5657) - фото 3
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5657) - фото 4
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5657) - фото 5
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5657) - фото 6
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5657) - фото 7
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5657) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
123 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734263
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Характеристики

Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Pro 14 Plus
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
266V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.37

Описание товара Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5657)

Ноутбуки Dell — это сочетание мощной производительности и элегантного дизайна. Этот конкретный ноутбук оснащён всем необходимым для комфортной работы и развлечений. Стильный серый корпус подчёркивает современный внешний вид устройства, а его вес всего 1,4 кг делает его идеальным спутником для тех, кто всегда в движении. С диагональю экрана 14 дюймов и разрешением 1920x1200 на IPS-матрице вы получите чёткое и яркое изображение, идеальное как для работы с документами, так и для просмотра мультимедиа. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавную картинку без зависаний. Внутри ноутбука установлен мощный процессор Intel Core Ultra 7, который в паре с 16 Гб оперативной памяти типа LPDDR5x позволяет справляться с самыми требовательными задачами. Объём SSD в 1024 Гб предоставляет обширное пространство для всех ваших файлов и приложений, обеспечивая молниеносный доступ к данным. Под управлением операционной системы Linux, этот ноутбук подходит как для профессионалов, так и для любителей свободного программного обеспечения. Наличие сканера отпечатка пальца обеспечивает дополнительную безопасность ваших данных, а версия Bluetooth 5.4 позволяет подключать современные беспроводные устройства. Это устройство — отличный выбор для тех, кто ищет баланс между производительностью, портативностью и стильным дизайном. Dell снова поднимает планку качества и инноваций, предлагая пользователям надёжное и производительное решение.

Отзывы о товаре Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5657)




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Характеристики
Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Pro 14 Plus
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Развернуть
Модель процессора
266V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбуки Dell — это сочетание мощной производительности и элегантного дизайна. Этот конкретный ноутбук оснащён всем необходимым для комфортной работы и развлечений. Стильный серый корпус подчёркивает современный внешний вид устройства, а его вес всего 1,4 кг делает его идеальным спутником для тех, кто всегда в движении. С диагональю экрана 14 дюймов и разрешением 1920x1200 на IPS-матрице вы получите чёткое и яркое изображение, идеальное как для работы с документами, так и для просмотра мультимедиа. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавную картинку без зависаний. Внутри ноутбука установлен мощный процессор Intel Core Ultra 7, который в паре с 16 Гб оперативной памяти типа LPDDR5x позволяет справляться с самыми требовательными задачами. Объём SSD в 1024 Гб предоставляет обширное пространство для всех ваших файлов и приложений, обеспечивая молниеносный доступ к данным. Под управлением операционной системы Linux, этот ноутбук подходит как для профессионалов, так и для любителей свободного программного обеспечения. Наличие сканера отпечатка пальца обеспечивает дополнительную безопасность ваших данных, а версия Bluetooth 5.4 позволяет подключать современные беспроводные устройства. Это устройство — отличный выбор для тех, кто ищет баланс между производительностью, портативностью и стильным дизайном. Dell снова поднимает планку качества и инноваций, предлагая пользователям надёжное и производительное решение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 266V 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5657) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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