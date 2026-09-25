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Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5032 Ryzen 5 40 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NB0ZR2-M07440) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5032 Ryzen 5 40 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NB0ZR2-M07440)

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Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5032 Ryzen 5 40 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NB0ZR2-M07440) - фото 1
Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5032 Ryzen 5 40 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NB0ZR2-M07440) - фото 2
Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5032 Ryzen 5 40 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NB0ZR2-M07440) - фото 3
Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5032 Ryzen 5 40 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NB0ZR2-M07440) - фото 4
Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5032 Ryzen 5 40 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NB0ZR2-M07440) - фото 5
Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5032 Ryzen 5 40 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NB0ZR2-M07440) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
VivoBook Go 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5032 Ryzen 5 40 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NB0ZR2-M07440) - фото 1
  • Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5032 Ryzen 5 40 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NB0ZR2-M07440) - фото 2
  • Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5032 Ryzen 5 40 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NB0ZR2-M07440) - фото 3
  • Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5032 Ryzen 5 40 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NB0ZR2-M07440) - фото 4
  • Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5032 Ryzen 5 40 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NB0ZR2-M07440) - фото 5
  • Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5032 Ryzen 5 40 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NB0ZR2-M07440) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 960 руб. 
Начислим 752 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734259
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5032 Ryzen 5 40 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NB0ZR2-M07440)
46 960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
VivoBook Go 15
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
40
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
1.63

Описание товара Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5032 Ryzen 5 40 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NB0ZR2-M07440)

ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5032 – лёгкий ноутбук с экраном 15.6" для учебы и работы. Он подойдёт тем, кто ищет баланс между производительностью и портативностью. Современный процессор и быстрый SSD справятся с офисными задачами, просмотром видео и интернет-сёрфингом.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5032 Ryzen 5 40 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NB0ZR2-M07440)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
VivoBook Go 15
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
40
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5032 – лёгкий ноутбук с экраном 15.6" для учебы и работы. Он подойдёт тем, кто ищет баланс между производительностью и портативностью. Современный процессор и быстрый SSD справятся с офисными задачами, просмотром видео и интернет-сёрфингом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5032 Ryzen 5 40 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NB0ZR2-M07440) - по цене 46960 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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