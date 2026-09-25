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Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4328 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB0ZR1-M077D0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4328 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB0ZR1-M077D0)

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Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4328 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB0ZR1-M077D0) - фото 1
Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4328 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB0ZR1-M077D0) - фото 2
Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4328 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB0ZR1-M077D0) - фото 3
Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4328 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB0ZR1-M077D0) - фото 4
Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4328 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB0ZR1-M077D0) - фото 5
Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4328 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB0ZR1-M077D0) - фото 6
Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4328 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB0ZR1-M077D0) - фото 7
Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4328 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB0ZR1-M077D0) - фото 8
Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4328 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB0ZR1-M077D0) - фото 9
Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4328 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB0ZR1-M077D0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Vivobook Go 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4328 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB0ZR1-M077D0) - фото 1
  • Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4328 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB0ZR1-M077D0) - фото 2
  • Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4328 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB0ZR1-M077D0) - фото 3
  • Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4328 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB0ZR1-M077D0) - фото 4
  • Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4328 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB0ZR1-M077D0) - фото 5
  • Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4328 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB0ZR1-M077D0) - фото 6
  • Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4328 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB0ZR1-M077D0) - фото 7
  • Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4328 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB0ZR1-M077D0) - фото 8
  • Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4328 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB0ZR1-M077D0) - фото 9
  • Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4328 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB0ZR1-M077D0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734258
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook Go 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
40
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
1.63

Описание товара Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4328 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB0ZR1-M077D0)

**Ноутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4328 — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? ASUS Vivobook Go 15 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Vivobook Go 15?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 5 с 4 ядрами и частотой до 4,3 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 с частотой 5500 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, мгновенный доступ к файлам. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей (Full HD) и матрицей IPS подарит вам насыщенные цвета и широкие углы обзора. Матовая поверхность экрана снизит блики и отражения. * **Компактность и стиль:** серебристый корпус из пластика и вес всего 1,63 кг делают этот ноутбук отличным спутником в поездках и на работе. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает набор текста приятным и удобным. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная видеокарта AMD Radeon 610M — для плавного воспроизведения видео и лёгких игр; * энергоёмкий аккумулятор (42 Вт·ч) — долгое время работы без подзарядки. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам! С ASUS Vivobook Go 15 каждый день будет наполнен новыми возможностями!

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4328 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB0ZR1-M077D0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook Go 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Модель процессора
40
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4328 — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? ASUS Vivobook Go 15 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Vivobook Go 15?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 5 с 4 ядрами и частотой до 4,3 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 с частотой 5500 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, мгновенный доступ к файлам. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей (Full HD) и матрицей IPS подарит вам насыщенные цвета и широкие углы обзора. Матовая поверхность экрана снизит блики и отражения. * **Компактность и стиль:** серебристый корпус из пластика и вес всего 1,63 кг делают этот ноутбук отличным спутником в поездках и на работе. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает набор текста приятным и удобным. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная видеокарта AMD Radeon 610M — для плавного воспроизведения видео и лёгких игр; * энергоёмкий аккумулятор (42 Вт·ч) — долгое время работы без подзарядки. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам! С ASUS Vivobook Go 15 каждый день будет наполнен новыми возможностями!
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4328 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB0ZR1-M077D0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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