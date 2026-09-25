Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4328 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB0ZR1-M077D0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4328 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB0ZR1-M077D0)
**Ноутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4328 — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? ASUS Vivobook Go 15 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Vivobook Go 15?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 5 с 4 ядрами и частотой до 4,3 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 с частотой 5500 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, мгновенный доступ к файлам. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей (Full HD) и матрицей IPS подарит вам насыщенные цвета и широкие углы обзора. Матовая поверхность экрана снизит блики и отражения. * **Компактность и стиль:** серебристый корпус из пластика и вес всего 1,63 кг делают этот ноутбук отличным спутником в поездках и на работе. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает набор текста приятным и удобным. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная видеокарта AMD Radeon 610M — для плавного воспроизведения видео и лёгких игр; * энергоёмкий аккумулятор (42 Вт·ч) — долгое время работы без подзарядки. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам! С ASUS Vivobook Go 15 каждый день будет наполнен новыми возможностями!
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для учебы, Серебристый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 56 870 руб.14218 руб. в СплитНоутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6" {FHD TN i5-13420H/8Gb/512Gb SSD ...
-
В наличииЦена 59 290 руб.14823 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Intel Core i5-13420H/8Gb/5...
-
В наличииЦена 60 050 руб.15013 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire 3 A325-42 AMD Ryzen 7 7730U/16Gb (1*16 D4)/S...
-
В наличииЦена 61 160 руб.15290 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 61 790 руб.15448 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6" FHD 5 12...
-
В наличииЦена 61 870 руб. 97 190 руб.15468 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook 640 G10 14" (818C3EA)
-
В наличииЦена 62 820 руб.15705 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-I58512BDD Core 5 210H 8Gb SS...
-
В наличииЦена 63 130 руб.15783 руб. в СплитHonor MagicBook X16 2025 GOH-X [5301APLP] Grey 16"{Ryzen 5 6600H...
-
В наличииЦена 63 380 руб.15845 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-586N Intel Core i5-1334U/16...
-
В наличииЦена 64 810 руб.16203 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 66 390 руб.16598 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD...
-
В наличииЦена 66 390 руб.16598 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ591 Cool Silver (90NB13Y2-M00...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для учебы, Серебристый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4328 Ryzen 5 40 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB0ZR1-M077D0)