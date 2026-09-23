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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ZenBook Duo
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
230 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734256
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Описание товара Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN279X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F80)
Этот ноутбук Asus создан для тех, кто ценит мощность и компактность. Благодаря весу всего 1,65 кг его легко брать с собой куда угодно — будь то бизнес-поездка или учёба. Яркий 14-дюймовый сенсорный экран с разрешением 2880x1800 восхищает четкой детализацией и широкими возможностями взаимодействия. 16-ядерный процессор Intel в сочетании с 32 Гб оперативной памяти обеспечивает быструю обработку любых задач — от работы с большими таблицами до многозадачности в профессиональных программах. SSD на 1 ТБ позволяет хранить все документы и медиафайлы без необходимости внешних накопителей. Современная версия Bluetooth v5.4 и два USB Type-C порта делают подключение аксессуаров удобным и быстрым. Управлять ноутбуком приятно и привычно благодаря предустановленной Windows 11 Pro. Встроенная видеокарта отлично подойдет для повседневной работы и развлечений, а Li-Pol аккумулятор отвечает за продолжительное время автономной работы.
Этот ноутбук Asus создан для тех, кто ценит мощность и компактность. Благодаря весу всего 1,65 кг его легко брать с собой куда угодно — будь то бизнес-поездка или учёба. Яркий 14-дюймовый сенсорный экран с разрешением 2880x1800 восхищает четкой детализацией и широкими возможностями взаимодействия. 16-ядерный процессор Intel в сочетании с 32 Гб оперативной памяти обеспечивает быструю обработку любых задач — от работы с большими таблицами до многозадачности в профессиональных программах. SSD на 1 ТБ позволяет хранить все документы и медиафайлы без необходимости внешних накопителей. Современная версия Bluetooth v5.4 и два USB Type-C порта делают подключение аксессуаров удобным и быстрым. Управлять ноутбуком приятно и привычно благодаря предустановленной Windows 11 Pro. Встроенная видеокарта отлично подойдет для повседневной работы и развлечений, а Li-Pol аккумулятор отвечает за продолжительное время автономной работы.
Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN279X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F80) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN279X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F80)