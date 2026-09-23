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Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1352 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01ZP0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1352 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01ZP0)

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Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1352 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01ZP0) - фото 1
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1352 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01ZP0) - фото 2
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1352 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01ZP0) - фото 3
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1352 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01ZP0) - фото 4
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1352 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01ZP0) - фото 5
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1352 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01ZP0) - фото 6
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1352 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01ZP0) - фото 7
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1352 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01ZP0) - фото 8
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1352 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01ZP0) - фото 9
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1352 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01ZP0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1352 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01ZP0) - фото 1
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1352 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01ZP0) - фото 2
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1352 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01ZP0) - фото 3
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1352 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01ZP0) - фото 4
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1352 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01ZP0) - фото 5
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1352 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01ZP0) - фото 6
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1352 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01ZP0) - фото 7
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1352 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01ZP0) - фото 8
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1352 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01ZP0) - фото 9
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1352 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01ZP0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
126 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734255
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
1.28

Описание товара Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1352 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01ZP0)

Лёгкий и ультракомпактный ноутбук Asus весит всего 1,2 кг — легко брать с собой каждый день. Элегантный алюминиевый корпус выглядит стильно и надёжен в эксплуатации. Яркий 14-дюймовый экран с разрешением 2880x1800 подарит чёткую и детальную картинку, идеально для работы и развлечений. Встроенная видеокарта подходит для ежедневных задач и образования. Мощная связка из процессора Intel, 32 Гб оперативной памяти и SSD на 512 Гб обеспечит мгновенный запуск программ, плавную работу и быструю передачу данных. Благодаря Bluetooth v5.4 вы легко подключите беспроводные аксессуары. Клавиатура с подсветкой добавит комфорта в сумерках, а два USB Type-C порта позволяют подключать современные устройства. Модель поставляется без ОС — полный контроль над выбором программного обеспечения.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1352 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01ZP0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Лёгкий и ультракомпактный ноутбук Asus весит всего 1,2 кг — легко брать с собой каждый день. Элегантный алюминиевый корпус выглядит стильно и надёжен в эксплуатации. Яркий 14-дюймовый экран с разрешением 2880x1800 подарит чёткую и детальную картинку, идеально для работы и развлечений. Встроенная видеокарта подходит для ежедневных задач и образования. Мощная связка из процессора Intel, 32 Гб оперативной памяти и SSD на 512 Гб обеспечит мгновенный запуск программ, плавную работу и быструю передачу данных. Благодаря Bluetooth v5.4 вы легко подключите беспроводные аксессуары. Клавиатура с подсветкой добавит комфорта в сумерках, а два USB Type-C порта позволяют подключать современные устройства. Модель поставляется без ОС — полный контроль над выбором программного обеспечения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1352 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01ZP0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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