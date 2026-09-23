Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1353 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M01ZR0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1353 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M01ZR0)
**Ноутбук ASUS Zenbook 14 UX3405CA-ST1353 — стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? ASUS Zenbook 14 UX3405CA-ST1353 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Zenbook 14?** * **Высокая производительность:** 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 255H с базовой частотой 2 ГГц и частотой в режиме Boost до 5,1 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с самыми требовательными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) позволят хранить много данных и быстро запускать приложения. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-матрица с разрешением 2880 x 1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц подарит яркие и насыщенные цвета, а также плавность картинки. * **Компактность и лёгкость:** вес ноутбука всего 1,2 кг, а диагональ экрана — 14 дюймов, поэтому его удобно брать с собой в поездки и на работу. * **Стильный дизайн:** корпус из алюминия и синяя крышка сделают ваш ноутбук не только мощным, но и стильным. **Дополнительные преимущества:** * видеокарта Intel Arc 140T, интегрированная в CPU; * клавиатура с русской раскладкой; * цифровой блок клавиатуры вынесен на тачпад (опционально); * энергоёмкий аккумулятор (75 Вт·ч). На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит вам больше всего. С ASUS Zenbook 14 UX3405CA-ST1353 вы получите мощный инструмент для работы и развлечений!
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1353 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M01ZR0)