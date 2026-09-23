Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH114 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1731-M007X0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH114 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1731-M007X0)
Ноутбук Asus - это идеальное сочетание мощности и эстетики, предназначенное для пользователей, которые ценят производительность и стиль. Он оснащен 16-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1920x1200, обеспечивающим яркие и четкие изображения, которые делают просмотр мультимедиа и работу с графикой истинным удовольствием. Под элегантным алюминиевым корпусом скрывается мощная начиника: 32 ГБ оперативной памяти DDR5 обеспечивают плавную работу даже с самыми ресурсоемкими приложениями, а быструю загрузку и хранение больших объемов данных гарантирует SSD-диск объемом 1024 ГБ. За вычислительную мощность отвечает процессор от компании Intel, а встроенная видеокарта обеспечивает комфортную работу с графическими приложениями и мультимедийным контентом. Этот ноутбук Asus поддерживает новейший стандарт беспроводной связи Bluetooth v5.4, что обеспечивает быструю и стабильную передачу данных. Его вес составляет всего 1,7 кг, что делает устройство идеальным для использования в дороге и на рабочем месте. Ноутбук также имеет 2 порта USB Type-C, что позволяет подключать современные устройства и аксессуары. Подсветка клавиатуры добавляет комфорта при использовании в условиях низкой освещенности, а отсутствие предустановленной операционной системы предоставляет пользователю свободу выбора ПО по своему усмотрению. Этот ноутбук Asus - универсальное решение для профессионалов и энтузиастов, которым нужна надежная производительность в стильном исполнении.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH114 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1731-M007X0)