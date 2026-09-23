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Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1093 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01LJ0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1093 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01LJ0)

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Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1093 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01LJ0) - фото 1
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1093 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01LJ0) - фото 2
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1093 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01LJ0) - фото 3
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1093 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01LJ0) - фото 4
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1093 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01LJ0) - фото 5
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1093 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01LJ0) - фото 6
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1093 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01LJ0) - фото 7
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1093 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01LJ0) - фото 8
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1093 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01LJ0) - фото 9
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1093 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01LJ0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1093 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01LJ0) - фото 1
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1093 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01LJ0) - фото 2
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1093 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01LJ0) - фото 3
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1093 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01LJ0) - фото 4
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1093 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01LJ0) - фото 5
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1093 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01LJ0) - фото 6
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1093 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01LJ0) - фото 7
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1093 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01LJ0) - фото 8
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1093 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01LJ0) - фото 9
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1093 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01LJ0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
150 340 руб. 
Начислим 2406 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734252
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Загружаем...
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Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1093 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01LJ0)
150 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
285H
Частота процессора, ГГц
2.9
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
1.28

Описание товара Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1093 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01LJ0)

**Ноутбук ASUS Zenbook 14 UX3405CA-ST1093 — стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? ASUS Zenbook 14 UX3405CA-ST1093 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Высокая производительность:** 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 9 285H с базовой частотой 2,9 ГГц и частотой в режиме Boost до 5,4 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с самыми требовательными задачами. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X позволят комфортно работать в режиме многозадачности. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 2880 x 1800 пикселей (2.8K) и частотой обновления 120 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткой и детализированной картинкой. * **Компактность и лёгкость:** вес ноутбука всего 1,2 кг, а диагональ экрана — 14 дюймов, поэтому его удобно брать с собой в поездки и на работу. * **Стильный дизайн:** серебристый корпус из алюминия выглядит элегантно и современно. **Дополнительные преимущества:** * сенсорный экран; * русский язык раскладки клавиатуры; * цифровой блок клавиатуры вынесен на тачпад (опционально); * энергоёмкий аккумулятор (75 Вт·ч). На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит вам больше всего. С ASUS Zenbook 14 UX3405CA-ST1093 вы получите мощный инструмент для решения любых задач!

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1093 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01LJ0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
285H
Частота процессора, ГГц
2.9
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук ASUS Zenbook 14 UX3405CA-ST1093 — стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? ASUS Zenbook 14 UX3405CA-ST1093 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Высокая производительность:** 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 9 285H с базовой частотой 2,9 ГГц и частотой в режиме Boost до 5,4 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с самыми требовательными задачами. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X позволят комфортно работать в режиме многозадачности. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 2880 x 1800 пикселей (2.8K) и частотой обновления 120 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткой и детализированной картинкой. * **Компактность и лёгкость:** вес ноутбука всего 1,2 кг, а диагональ экрана — 14 дюймов, поэтому его удобно брать с собой в поездки и на работу. * **Стильный дизайн:** серебристый корпус из алюминия выглядит элегантно и современно. **Дополнительные преимущества:** * сенсорный экран; * русский язык раскладки клавиатуры; * цифровой блок клавиатуры вынесен на тачпад (опционально); * энергоёмкий аккумулятор (75 Вт·ч). На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит вам больше всего. С ASUS Zenbook 14 UX3405CA-ST1093 вы получите мощный инструмент для решения любых задач!
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Отзывы


Купить Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1093 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01LJ0) - по цене 150340 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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