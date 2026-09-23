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Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1359 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M02010) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1359 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M02010)

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Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1359 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M02010) - фото 1
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1359 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M02010) - фото 2
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1359 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M02010) - фото 3
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1359 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M02010) - фото 4
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1359 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M02010) - фото 5
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1359 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M02010) - фото 6
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1359 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M02010) - фото 7
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1359 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M02010) - фото 8
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1359 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M02010) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1359 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M02010) - фото 1
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1359 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M02010) - фото 2
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1359 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M02010) - фото 3
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1359 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M02010) - фото 4
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1359 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M02010) - фото 5
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1359 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M02010) - фото 6
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1359 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M02010) - фото 7
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1359 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M02010) - фото 8
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1359 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M02010) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
109 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734251
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225H
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
1.2

Описание товара Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1359 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M02010)

Лёгкий и стильный ноутбук Asus весит всего 1,2 кг — он создан для тех, кто всегда в движении. Корпус из алюминия дарит ощущение премиальности и надёжности. Великолепный 14-дюймовый OLED-экран с разрешением 2880x1800 поражает глубиной цвета и детализацией, делая работу и развлечения особенно комфортными. Быстрый SSD на 1024 Гб легко хранит все ваши файлы и проекты, а 16 Гб оперативной памяти LPDDR5x обеспечивают мгновенный отклик даже при многозадачной работе. Процессор от Intel гарантирует стабильную производительность, а встроенная видеокарта хорошо подходит для повседневных задач. Благодаря двум портам USB Type-C легко подключаете нужные устройства, а современный Bluetooth v5.4 обеспечивает быструю и стабильную связь. Подсветка клавиатуры помогает работать даже в темноте — всё продумано для вашего комфорта.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1359 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M02010)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225H
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Лёгкий и стильный ноутбук Asus весит всего 1,2 кг — он создан для тех, кто всегда в движении. Корпус из алюминия дарит ощущение премиальности и надёжности. Великолепный 14-дюймовый OLED-экран с разрешением 2880x1800 поражает глубиной цвета и детализацией, делая работу и развлечения особенно комфортными. Быстрый SSD на 1024 Гб легко хранит все ваши файлы и проекты, а 16 Гб оперативной памяти LPDDR5x обеспечивают мгновенный отклик даже при многозадачной работе. Процессор от Intel гарантирует стабильную производительность, а встроенная видеокарта хорошо подходит для повседневных задач. Благодаря двум портам USB Type-C легко подключаете нужные устройства, а современный Bluetooth v5.4 обеспечивает быструю и стабильную связь. Подсветка клавиатуры помогает работать даже в темноте — всё продумано для вашего комфорта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1359 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M02010) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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