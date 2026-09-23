Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5348 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00FB0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5348 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00FB0)
Этот ноутбук Asus впечатляет своим большим 16-дюймовым экраном с четким разрешением 2560x1600 — идеальный выбор для работы с графикой, мультимедиа и профессиональных задач. Современная IPS-матрица обеспечивает яркое изображение с насыщенными цветами и широкими углами обзора. Мощная дискретная видеокарта с 12 Гб видеопамяти и 32 Гб оперативной памяти DDR5 позволят запускать ресурсоемкие приложения без лагов и задержек. Заменить привычный HDD помогает вместительный SSD на 1024 Гб — все файлы и программы всегда под рукой и запускаются мгновенно. Встроенная подсветка клавиатуры делает процесс работы комфортным даже вечером. Легко подключать внешние устройства благодаря двум портам USB Type-C и поддержке новой версии Bluetooth v5.4. Вес 2,65 кг продуман для тех, кто выбирает производительность, не жертвуя мобильностью. Модель поставляется без операционной системы — вы сами выбираете оптимальное ПО для своих задач. Это ноутбук для пользователей, которым нужны мощность, скорость и яркое изображение в одном устройстве.
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Теги товара: Для дома, Серый, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5348 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00FB0)